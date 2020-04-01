Перевозчикам предусмотрят отсрочку по лизинговым платежам

В начале апреля в Чувашии был создан Оперативный штаб по экономическим вопросам. Его задача – следить за ситуацией в отраслях, которые терпят большие убытки в сложившейся ситуации, по мере надобности оказывая им поддержку и, тем самым, поддерживая экономическую стабильность. А также принимать действенные меры по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции.

В состав штаба вошли представители нескольких республиканских министерств, возглавил его врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев. Сегодня состоялось первое заседание «экономического» штаба. «Приняты два пакета мер поддержки экономики. Некоторые меры уже реализованы. В высокой стадии готовности находятся и другие нормативные документы по поддержке малого и среднего бизнеса», — сообщил Олег Алексеевич.

Федеральный список отраслей, наиболее пострадавших в условиях усугубляющейся пандемии, собираются пополнить, подтвердил свое недавнее заявление заместитель Председателя Кабмина ЧР – министр экономического развития и имущественных отношений Иван Моторин. Алгоритм таков: сейчас формируется перечень ключевых организаций республиканского масштаба, оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность. Их финансово–экономическое состояние оперативно проанализируют, после чего ряд предприятий может войти в список.

Как известно, в рамках недавнего федерального закона заемщики, представляющие малый и средний бизнес, пострадавший от пандемии, имеют право на кредитные каникулы. Но есть и другой вид займа – лизинг. Именно в лизинг чаще всего приобретают автобусы предприниматели, занимающиеся пассажирскими перевозками. На этом заострил внимание врио Главы Чувашии и дал поручение: «Чтобы не получилось так, что после пандемии возить жителей республики будет попросту не на чем, прошу Минфин и Минэк рассмотреть вопрос отсрочки лизинговых платежей для транспортников».

Что касается медицинского аспекта, то заместитель Председателя Кабмина ЧР – и. о. министра финансов Михаил Ноздряков напомнил: в марте из федерального бюджета поступило 8 млн рублей на приобретение аппаратов ИВЛ и 218 млн рублей на оснащение коечного фонда. А в начале апреля из правительственного Резервного фонда выделено 48,1 млн рублей для начисления стимулирующих выплат медицинским работникам.

Собравшиеся констатировали, что республиканский бюджет пока не испытывает потрясений, но его исполнение следует постоянно мониторить, и, по словам врио Главы «активно взаимодействовать с Правительством Российской Федерации на предмет возмещения выпадающих доходов, связанных с пандемией».

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