Общепит в плюсе

В дни Чебоксарского экономического форума, 26 и 27 июня, в Чувашии выросла транзакционная активность.

Как сообщают аналитики Сбера, в торгово-сервисных точках банка было проведено 940 тыс. транзакций на общую сумму более 325 млн рублей. Этот показатель превышает среднедневное значение трат на 28,2 млн рублей. Среднее количество операций выросло на 55 тыс. единиц. При этом существенный рост произошел в сегменте «Кафе и рестораны»: в чебоксарском общепите в дни форума совершили более 360 тыс. транзакций на общую сумму почти 140 млн рублей.

«Рост транзакционной активности, особенно в сфере услуг и общепита, наглядно демонстрирует, как мероприятия стимулируют локальный бизнес, — считает Дмитрий Краснов, вице-премьер Правительства Чувашии. — Особенно важно, что деловая активность перерастает в конкретные результаты для малого и среднего предпринимательства республики. И в нынешнем году мы видим не только увеличение оборотов, но и укрепление межрегиональных и международных связей — это важный шаг в развитии инвестиционной привлекательности Чувашии».