Решили взять деньгами

С начала 2025 года в Чувашии единовременной денежной выплатой взамен предоставления земельного участка воспользовалось 214 многодетных семей на общую сумму более 53 млн рублей.

Всего с 2023 года, с начала реализации этой меры поддержки, ею воспользовалось 832 семьи на сумму 200,6 млн рублей. Выдано 1104 сертификата на ЕДВ. Срок действия документа — шесть месяцев со дня выдачи. Получить его можно в Центре предоставления мер социальной поддержки Минтруда Чувашии по заявлению, поданному в орган местного самоуправления.

Напомним, что в Чувашской Республике в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ (подпункт 6 статьи 39.5) многодетной семье взамен земельного участка предоставляется выплата — 250 тыс. рублей.