В Минтруда Чувашии рассказали о нововведениях в социальной сфере

Ориентиры для господдержки

В одном из первых номеров наступившего года «СЧ» уже сообщала о повышении прожиточного минимума как в нашей республике, так и в России в целом. Подробнее о том, как отразится индексация на пособиях и выплатах для жителей региона, а также других новшествах 2024 года в социальной сфере рассказала на брифинге министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова.

Пособия пересчитают автоматически

Прожиточный минимум в республике в среднем на душу населения составит 13444 рубля. Если конкретнее, то для трудящихся — 14654 рубля, для детей — 13041 рубль, для пенсионеров — 11562 рубля. От величины прожиточного минимума зависят размеры социальных пособий, включая выплаты семьям с детьми, доплаты к пенсиям, напомнила руководитель Минтруда Чувашии.

В целом изменения коснутся 118 тыс. жителей республики, получающих социальные пособия. В частности, увеличатся размеры выплат при рождении третьего и последующих детей, денежная помощь по социальному контракту. Самое значимое в этом ряду — единое пособие по случаю рождения и воспитания ребенка. «Это самая массовая выплата, которую получают семьи с детьми. Объем выделяемых средств составит свыше 11 миллиардов рублей», — подчеркнула Алена Елизарова, добавив, что такой формой поддержки в регионе охвачены более 55 тыс. семей. Министр отметила, что для получения повышенных выплат родителям не нужно обращаться куда-либо с кипой справок: все размеры социальных пособий пересчитают автоматически.

Также с 1 января 2024 года проведена индексация минимального размера оплаты труда на 18,5%. По сравнению с 2023 годом размер показателя вырос на 3 тыс. рублей и составил 19242 рубля. «Безусловно, этот ориентир используется при расчете зарплаты, определения ее размера, и также влияет на размеры пособий по нетрудоспособности, выплат по беременности и родам и так далее», — перечислила Алена Геннадьевна.

Кстати Темы материнства, детства, ответственного родительства в 2024 году, несомненно, будут в центре внимания, отметила на брифинге министр труда. Одним из ближайших и ярких событий должно стать торжественное открытие Года семьи. Под чутким вниманием координационных центров по-прежнему останутся семьи наших бойцов. В полную силу заработают и семейные МФЦ в Канаше и Чебоксарах, распахнувшие двери в конце прошлого года. Открытие таких площадок будет продолжено.

Вместо земли дадут сертификат

Что касается поддержки семей с детьми, то в этом году также продолжится работа по предоставлению многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, денежной компенсации взамен земельных участков. Как рассказала министр, в декабре 2023 года первые пять семей уже получили сертификат на 250 тыс. рублей. Его можно направить на приобретение либо строительство жилья, а также на погашение суммы основного долга по кредиту, который получен на улучшение жилищных условий, кроме того, им можно воспользоваться при покупке земельного участка под возведение дома.

Получив сертификат, семья уже больше не претендует на получение земельного участка, то есть таким альтернативным способом, по словам министра, многодетные родители реализуют это право. Отметим, на начало декабря 2023 года в очереди на получение земли в Чувашии стояло более 21 тыс. семей.

Бабушки и дедушки не в счет

Есть новости и для малоимущих граждан с детьми. Как известно, среднедушевой доход семьи зависит от ее состава и совокупного дохода. С учетом изменений, вступивших в силу в новом году, в состав семьи будут входить исключительно супруги и их дети, включая ребятишек, находящихся под опекой. В расчет берутся дети до 23 лет, если они обучаются очно в общеобразовательных учреждениях, техникуме или в вузе.

«Совместно проживающие бабушки и дедушки, дяди и тети и прочие домочадцы, которые ранее могли входить в состав семьи, по новым правилам учитываться не будут, как и их доходы при расчете среднедушевого дохода», — предупредила Алена Елизарова. И еще раз обратила внимание, что для оформления достаточно одного заявления в электронном виде без приложения каких-либо документов: отделы соцзащиты получат все необходимые документы о доходах, рождении, браке в порядке межведомственного взаимодействия.

Помогут сменить профессию

С 2024 года вступил в силу новый закон о занятости населения. Изменения коснутся пособия по безработице, которое ежегодно будет индексироваться с 1 февраля, исходя из роста потребительских цен за предыдущий год. Максимальный размер пособия в этом году составит 13751 рубль, минимальный — 1613 рублей.

На такую поддержку могут теперь рассчитывать и граждане, которые ранее занимались индивидуальным предпринимательством. Важное условие — чтобы в течение года до обращения в Кадровый центр Чувашии человек трудился не менее 26 недель.

Большие надежды возлагаются на обновленную «биржу труда» региона, которая вошла в новый год как современный Кадровый центр Чувашии. Республика в числе первых 17 регионов успешно провела модернизацию всех центров занятости.

Теперь они оснащены новой инфраструктурой, цифровыми сервисами, специальным оборудованием. Преобразилось пространство, улучшился подход к клиентам. В кадровом центре помогут не только потерявшим работу, но и тем, кто решился поменять профессию.

На особых условиях

Отдельное внимание в этом году будет уделено и занятости инвалидов. Для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей старше 14 лет, организуют курсы, которые помогут обрести простые и полезные навыки. У тех, кто сможет обу­читься, есть шанс стать участником так называемой «сопровождаемой трудовой деятельности». Программа предполагает создание рабочих мест для инвалидов, помощь в организации для них удобного маршрута или подвозе на работу. Сопровождать таких сотрудников в трудовом процессе будут коллеги-наставники, которые и опытом поделятся, и помогут адаптироваться. Естественно, к работе допустят только тех соискателей, у кого имеются соответствующие разрешения медиков.

Поддержат в этом году и граждан, воспитывающих детей-инвалидов. Раньше только неработающие мамы или папы могли получить выплату по уходу за «особенными» ребятишками в размере 10 тыс. рублей. По выходу на работу начисления прекращались. Сейчас это право сохранится, если, например, мама выйдет на неполный рабочий день или будет работать из дома. Кроме того, один из родителей помимо основного отпуска вправе взять дополнительный отдых — до 24 оплачиваемых дней по согласованию с работодателем.