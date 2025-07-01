Создали свою традицию

Символ Дня семьи, любви и верности — ромашка. В преддверии праздника Ирина и Иван Ивановы, жители села Покровское Мариинско-Посадского округа, решили запастись на зиму ароматным чаем и отправились на сбор этого полезного растения.

Семья, родители и двое детей, хорошо знают пословицу: «Летний день год кормит». Поэтому собирают дары природы и заготавливают их впрок. Очередной поход состоялся за лекарственной ромашкой. Дети с энтузиазмом принялись за дело. Мама учила их отличать это растение от его декоративных видов, рассказывала о целебных свойствах. А папа рассказывал о правильной сушке, чтобы сохранить все ценные вещества. Все вместе помечтали о том, как душистый напиток будет согревать их долгими зимними вечерами.

Помимо ромашки Ивановы летом занимаются заготовкой ягод и фруктов. В их саду есть яблони, вишни, сливы, смородина. Из них домочадцы варят компоты, часть урожая замораживают. Ирина делает чудесное варенье из клубники по бабушкиному рецепту, который передается из поколения в поколение. На грядках растут и овощи — картофель, морковь, свекла, огурцы и помидоры. При этом действует твердый принцип — никаких химикатов.

Расширить свое хозяйство семья смогла благодаря государственной поддержке. Она заключила социальный контракт на ведение личного подсобного хозяйства. Ивановы приобрели коров, корма и теперь обеспечивают себя еще и молочными продуктами. Их пример вдохновляет. То, что сделано своими руками, приносит радость и удовлетворение.

Вместе любая работа спорится. Ромашковый чай согреет зимой всю семью. Фото cap.ru