Республика расширяет промышленное партнерство

Вчера в Екатеринбурге начала работу 15-я Международная промышленная выставка «Иннопром-2025». Чувашия представлена на нескольких площадках «Екатеринбург-ЭКСПО». В павильонах № 2 и № 3 демонстрируют свой потенциал 12 предприятий региона. Премьер-министр Сергей Артамонов возглавляет делегацию Правительства, в нее также входят вице-премьер Дмитрий Краснов, министр промышленности и энергетики республики Сергей Лекарев. Представители региона примут участие в дискуссионных сессиях, заключат соглашения с российскими компаниями. Ожидаются переговоры с потенциальными заказчиками из стран Персидского залива и СНГ.