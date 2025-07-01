С начала 2025 года сотрудники Управления Росреестра по Чувашии с помощью двух беспилотных летательных аппаратов совершили 15 полетов над территорией региона, обследовали более 847 гектаров.

«Исследовать земельные участки с помощью беспилотников стало сложнее, но работа не прекращается», — сообщил Сергей Мулюков, начальник отдела государственного земельного надзора управления.

Фотоснимки, полученные в результате проведения аэрофотосъмочных работ, направлены на контрольный просмотр в штаб военного округа. По итогам будет принято решение о возможности их дальнейшего использования для анализа наличия нарушений требований земельного законодательства.

Все полеты Росреестра проводятся с соблюдением требований использования воздушного пространства и получением всех необходимых разрешений, начиная с руководства муниципальных образований и заканчивая Генеральным штабом Вооруженных сил РФ.

С помощью дронов инспекторы обследуют труднодоступные участки. Фото vk.com/rosreestr_21