Как распорядиться своими деньгами

В Чувашии крупные компании решили всерьез заняться финансовым просвещением своих работников.

На Чебоксарском экономическом форуме несколько предприятий, включая «Химпром», «ЭЛАРу», Союз машиностроителей Чувашии и Торгово-промышленную палату республики, подписали соглашения с региональными Минфином и Отделением Банка России. Цель — научить сотрудников грамотно распоряжаться деньгами и защищаться от мошенников.

Почему это важно? Финансовая грамотность давно перестала быть личным делом каждого — неумение управлять деньгами приводит к долгам, потере сбережений и даже попаданию в руки мошенников. По инициативе Минфина в республике уже несколько лет активно обучают школьников, студентов и пенсионеров, но работающее население оставалось «труднодоступной» аудиторией.

— Люди заняты на профессиональном поприще, личными и семейными делами, и выделить время для обучения им проблематично, — объясняет первый вице-премьер Чувашии Михаил Ноздряков. — Поэтому мы очень рады, что наши интересы по формированию финансовой культуры у взрослого экономически активного населения совпали с интересами работодателей.

Предприятия внедрят программы финансового просвещения прямо на рабочих местах. Формы обучения разные. Это могут быть корпоративные тренинги — как планировать бюджет, копить и избегать долгов. Или, к примеру, лекции о кибербезопасности — как не стать жертвой мошенников. Будут распространять информационные материалы — памятки, онлайн-курсы, вебинары. Есть и вариант участия в федеральных проектах — например, по долгосрочным сбережениям.

— Мы заботимся о благосостоянии наших работников. Учитывая, какими темпами «развивается» финансовое мошенничество, считаю, что тема финансовой безопасности будет особенно актуальна и востребована, — говорит председатель Чувашского отделения Союзмаша России Сергей Серегин.

Торгово-промышленная палата Чувашии обещает, что проект не ограничится крупными предприятиями в Чебоксарах. Финансовая грамотность нужна всем, от работника завода до владельца небольшого магазина.

— С подписанием Соглашения рассчитываем охватить не только организации, которые расположены в столице республики, но и предприятия в отдаленных муниципальных округах, — отмечает президент ТПП Игорь Кустарин.

В ближайшее время для каждого предприятия разработают индивидуальный план действий. Координировать процесс будет Республиканский центр финансовой грамотности.

Пилотным проектом стало соглашение с ЧЭАЗ: там уже внедрили модули по финансовой грамотности в корпоративное обучение и готовы поделиться успешными практиками с другими компаниями.

Государство и бизнес объединяют усилия, чтобы люди не просто зарабатывали, но и умели сохранять и приумножать свои деньги. Надеемся, вскоре финансовая грамотность станет таким же привычным навыком, как работа за компьютером.

Подписанное соглашение позволит повысить компетентность работников предприятий в сфере управления личными финансами.

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