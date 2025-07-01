Хочешь работать на себя? Учись!

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В центре «Мой бизнес» прошли подготовку 34 жителя Чувашии, претендующие на заключение социального контракта для запуска собственного дела.

Социальный контракт предполагает получение государственной поддержки в размере до 350 тыс. рублей. Для этого необходимо не только подготовить бизнес-план и предоставить пакет документов в органы социальной защиты, но и подтвердить наличие предпринимательских компетенций. Если претендент не проходит тестирование, он должен освоить бесплатную обучающую программу в центре «Мой бизнес». Здесь затрагиваются ключевые аспекты будущей предпринимательской деятельности: выбор организационно-правовой формы, основы налогообложения, ведение бухгалтерского учета, юридические аспекты и элементы маркетинга. По итогам курса участники получают сертификат, который прилагается к основному комплекту документов для органов соцзащиты.

«Мы заинтересованы в том, чтобы каждый человек, решивший работать на себя, был подготовлен к принятию управленческих решений. Поэтому обучающие программы — важная часть нашей инфраструктуры поддержки», — прокомментировала врио министра экономического развития и имущественных отношений Чувашии Лариса Рафикова.

Организация образовательной программы предусмотрена национальным проектом «Эффективная и конкурентная экономика».

Опубликовано: 2 июля 2025 г.


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