На приём по новым дорогам

На территории главного корпуса Городской клинической больницы № 1 в Чебоксарах начались масштабные работы по благоустройству: капитальный ремонт проездов и строительство новых тротуаров. Также будет заменено асфальтовое покрытие площадок главных входов. Предусмотрено устройство зон тихого отдыха, оснащенных скамейками и урнами. Важной частью проекта является организация вместительной автостоянки, предназначенной для сотрудников и посетителей больницы. Повышение безопасности обеспечит установка нового ограждения. Кроме того, по данным Министерства здравоохранения Чувашии, будет модернизирована и расширена система наружного освещения.