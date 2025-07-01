На приём по новым дорогам

На территории главного корпуса Городской клинической больницы № 1 в Чебоксарах начались масштабные работы по благоустройству: капитальный ремонт проездов и строительство новых тротуаров. Также будет заменено асфальтовое покрытие площадок главных входов. Предусмотрено устройство зон тихого отдыха, оснащенных скамейками и урнами. Важной частью проекта является организация вместительной автостоянки, предназначенной для сотрудников и посетителей больницы. Повышение безопасности обеспечит установка нового ограждения. Кроме того, по данным Министерства здравоохранения Чувашии, будет модернизирована и расширена система наружного освещения.
Опубликовано: 1 июля 2025 г.
Читайте также:
В школу — по клику: в Чебоксарах началась запись в первые классы
Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов
Цитата номера
Олег Николаев проинспектировал ход строительства школы в Новом городе
Движение по Сугутскому мосту могут ограничить уже в ближайшее время
Теплотрассы нуждаются в защите
С 15 февраля на пять дней перекроют проспект И. Яковлева
В микрорайоне Солнечный открылся детский сад "Лучик"