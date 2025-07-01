От ИТ-лекториев до хип-хоп баттлов

Юноши и девушки полны энергии, им по плечу самые дерзновенные мечты. И многие из них знают — время расцвета нужно использовать по максимуму. В День молодежи Красная площадь и Певческое поле в Чебоксарах стали яркими креативными площадками, где развернулись во всей красе идеи, таланты и способности тех, за кем будущее. Праздники прошли и в муниципалитетах республики. Второй год Чувашия отмечает эту дату во всероссийском фестивальном формате под девизом «Знай. Люби. Гордись. Приумножай».

Конечно, такое масштабное действо готовилось. Темы выбирались исходя из предпочтений молодежи, предварительно проводились опросы студентов и школьников. И вот у Национального музея распахнулись для пытливой аудитории 18 тематических шатров. Презентации, мастер-классы, интерактивы, лектории — в этом интеллектуальном пространстве каждый нашел то, что ему интересно.

Под одним из навесов стартовала панельная дискуссия «Медиа. Технологии. IT. Будущее». Желающих заглянуть сюда было много. Цифровые технологии набирают обороты, и кому, как не молодым, владеть ими в совершенстве — тому же искусственному интеллекту хочется не только вопросы задавать, но и управлять им. Мастер-классы по программированию, лекции от экспертов по кибербезопасности, нейросетям, финансовой грамотности позволили гостям расширить свои горизонты. Собрал свою аудиторию и лекторий «Общественность и политика».

В молодежном уголке школьники и не только с удовольствием знакомились с выставками вузов, ссузов, общественных организаций. А как было интересно увидеть новый образ главной магистрали столицы Чувашии: проспекта Ленина — улицы К. Маркса! Молодые архитекторы и урбанисты представили концепцию «Чебоксары — город будущего. Благоустройство и развитие города». Ознакомился с ней и Глава Чувашии, отметив, что проект отражает современный подход к организации пространств. К слову, общественность его уже не раз обсуждала. Свои предложения вносили даже школьники — первая встреча юных исследователей города состоялась в гимназии № 5, где они за столами сами конструировали будущее пространство.

Акции от Росмолодежи охватили всю страну. Вместе с жителями других городов чебоксарцы вальсировали парами и вспоминали свою юность — сейчас ведь как раз время выпускных балов, вплетали свои голоса в необычное общее караоке, подглядывая в мобильник с высветившимся текстом. Мощной и трогательной одновременно стала акция «Свет сердец всей страны» в поддержку бойцов СВО — сколько фонариков было включено в этот момент по России в знак солидарности и единства!

«Сегодня на передовой много молодых, и это свидетельство любви к Родине и настоящего духа защитников Отечества. Ген победителей передается из поколения в поколение, и потому Россия непобедима», — поблагодарил Олег Николаев тех, кто отстаивает безопасность Родины в наше время. О личном опыте и патриотизме юношам и девушкам рассказали ветераны боевых действий, участники спецоперации Александр Осташенков и Иван Шитов. Была подчеркнута важность новой образовательной инициативы — региональной программы «Время СВОих». Опыт и знания воинов пригодятся в мирной жизни, в том числе на государственном поприще.

Многому можно было научиться в Молодежном городке на Красной площади. Например, работать с телесуфлером и в кадре — интересно же попробовать себя в роли ведущего, тем более что в импровизированной телестудии даже деловые пиджаки предлагали для создания образа. Не отказалась и учитель русского языка и литературы Зоя Кузьмина и вышла в прямой эфир молодежного телеграм-канала. А потом поделилась впечатлениями: «Мы заранее продумали, что я буду показывать, у кого брать интервью, всем залом придумали вопросы. Опытные наставники Ирина Волкова и Оксана Замятина рассказали, как себя вести. Когда начался прямой эфир, я немного растерялась. Но посмотрев на оператора, поняла — мы работаем в команде, у меня есть поддержка! Это невероятные эмоции, адреналин!»

Новые треки студенческого проекта Росмолодежи «Твой Ход» презентовала его руководитель Юлия Епифанова. Это очень созвучно новому нацпроекту «Молодежь и дети». Талантливых парней и девушек у нас много, для них создают целое поле возможностей. Двадцать семь из них стали лауреатами государственных молодежных премий Чувашской Республики. Вручая их, Глава региона Олег Николаев отметил, что реализация молодежной политики — одна из приоритетных задач.

Певческое поле тоже дышало энергией и молодым задором. Здесь проходили разнообразные спортивные и культурные мероприятия. САП-парад на воде, правда, не состоялся из-за погоды. Но никто этого и не заметил в яркой череде самых разных, впечатляющих и увлекающих событий. Яркий забег, мастер-классы в вейк-парке, городской чемпионат по мас-реслингу — в этой борьбе надо умело сочетать силу и стратегию. Девушки были в восторге от мастер-классов по черлидингу, ведь пример был перед глазами — участники сборной «POWER» Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова. А молодые люди с удовольствием примеряли на себя роль диджеев.

Певческое поле с лихвой оправдало свое название. Талантливые вокалисты впервые вышли на большую сцену благодаря фестивалю молодых исполнителей «Голос столицы». А «ВолгаФест 2025» удивил зажигательными хип-хоп баттлами. Было много музыки и драйва. Казалось, буквально все в Чебоксарах пело и ликовало, и сам город вместе со всеми жителями стал моложе. И дело тут не в календаре, а в энергии счастья.

Дословно ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашской Республики: «Сегодня моими учителями являются в том числе мои дети и наша молодежь. В них — непосредственность, открытость и искренность. Самое главное — желание менять мир к лучшему. Именно такие качества нужны, чтобы строить достойное будущее».

Алатырский округ

На «Молодёжной волне» Юную радость Дня молодежи подхватили сельские клубы, где состоялись танцевально-развлекательные программы. Так, в Октябрьском Доме культуры все были на «Молодежной волне». А в ДК поселка Киря праздник отметили под девизом «Молодые и красивые». В Чуварлейском ДК в рамках Дня молодежи состоялся и День призывника — с эстафетами, армейскими заданиями и веселыми конкурсами, такими как «Строевая подготовка», «Тяжесть погон», «Дыхачи» и «Богатырская сила».

Аликовский округ

С яркими песнями и вкусными пирожками В селе Аликово торжества по случаю Дня молодежи организовали на площади имени Героя Советского Союза М.Е. Ефимова. Была подготовлена обширная культурная программа — с музыкальными номерами, танцевальными мастер-классами, увлекательными конкурсами и выступлением звезд чувашской эстрады. Предприниматели развернули торговлю, а общепит обеспечил праздник всякими вкусностями. В читальном зале библиотеки прошел круглый стол с работающей молодежью на тему патриотизма.

Моргаушский округ