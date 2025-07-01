Большой хоровод братских народов

Уяв объединяет людей и сохраняет национальные традиции.

Этносвадьба, ярмарка, танцы, конкурсы и спортивные состязания — это все про чувашский народный праздник Уяв, который с размахом отметили в городе Нурлате в Татарстане. Почетными гостями торжества стали Глава Чувашии Олег Николаев и Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Руководители регионов посетили экспозицию, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, пообщались с ветеранами специальной военной операции и волонтерами. Олег Николаев и Рустам Минниханов оставили памятные подписи на флаге, который нурлатские волонтеры возили во все регионы проведения СВО.

Праздник чувашской культуры собрал очень много гостей. Здесь организовали увлекательные экскурсии, рассказывающие о культуре, традициях и быте чувашского народа. Также работали различные национальные подворья, на которых посетители могли познакомиться с выставками народной одежды, предметов быта и традиционных орудий труда. Желающим предлагалось освоить навыки рукоделия, попробовать самостоятельно сплести лапти или выткать полотенце.

Ну и какие народные гулянья без угощений! Неизгладимое впечатление оставила дегустация национального чувашского блюда йăва. Это такие небольшие шарики из дрожжевого теста, иногда их начиняют медом. Но есть и вариант приготовления из недрожжевого теста, которое жарят в масле и смазывают медом. Йăва считается ритуальным блюдом, его часто подают на праздники.

Творческие конкурсы и концерты стали яркими элементами праздника. «Красавица Уява», «Играй, гармонь», «Танцуй по-чувашски» и фестиваль молодежного творчества «Аталан» вызывали истинный восторг у зрителей. Всего же в Нурлате собралось около сотни чувашских и других этнографических ансамблей и исполнителей из разных регионов страны. Особенно ярким событием Уява стал традиционный турнир по чувашской борьбе на поясах кĕрешӳ. А еще гости стали свидетелями и своего рода участниками свадьбы по старинным чувашским традициям.

Руководители двух республик тепло поприветствовали участников и гостей праздника. Олег Николаев поблагодарил Рустама Минниханова за сохранение, развитие и популяризацию языков, традиций и культурных ценностей всех народов, проживающих в Татарстане. Он также отметил, что и в Чувашии представители разных народов демонстрируют богатство своих культур и их неповторимость, подчеркивая единство мира.

Дословно «Уверен, что, сохраняя общность, а также собственную уникальность, мы всегда будем непобедимы. Сегодняшний праздник — это еще одна возможность собраться вместе, вспомнить традиции наших предков и передать их будущим поколениям, гарантируя сохранность нашего языка и культуры», — подчеркнул Олег Николаев.

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов выразил уверенность, что соседские и партнерские отношения — это прочный фундамент для многогранного взаимодействия обеих республик. «Уяв давно стал одним из культурных символов многонационального Татарстана. Сохраняя самобытность, мы сохраняем свою силу, переданную нам от предков. Верность семье, дружбе, Родине — это стержень нашего мировоззрения, основа стабильности, процветания и мощи нашей отчизны», — сказал Рустам Нургалиевич.

В завершение праздника состоялся большой хоровод, который символически связывает разные эпохи и демонстрирует преемственность поколений.

Хоровод — не просто круговой танец, в нем заложен глубокий смысл, отражающий суть национального принципа единства и взаимосвязи.

Фото Татмедиа Нурлат-информ