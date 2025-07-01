Деревня Ыхракасы ждёт гостей

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Красноармейском округе готовится к открытию «База отдыха с усадьбой чувашского крестьянина XIX века».

Автор проекта — глава крестьянско-фермерского хозяйства Валерий Шумилов. В 2023 году он выиграл федеральный грант «Агротуризм», получив финансовую поддержку в размере 8 млн рублей.

Рядом с деревней Ыхракасы уже возведены пять гостевых домиков, оборудована традиционная «черная баня», ведется монтаж современного, белого, варианта бани. Центральный элемент проекта — реконструированная изба, воссоздающая обстановку конца XIX века. На очереди — подключение электроэнергии. Организуется площадка для мероприятий, рассчитанная на одновременное пребывание до 200 гостей. Усадьбу украшают 300 кустов фундука и 500 саженцев кедра.

Фото сap.ru

Опубликовано: 1 июля 2025 г.


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