Можно отдохнуть

Представители крупнейших производственных компаний и профсоюзных организаций ознакомятся с санаторно-курортным комплексом Чувашии.

Республику 1-2 июля посетят делегаты из Иркутской, Тюменской, Курганской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямала. В рамках визита состоится круглый стол, на котором будут подняты вопросы оздоровления и санаторно-курортного лечения. По итогам встречи готовится к подписанию ряд договоров и соглашений.

«Интерес к Чувашии не случаен: республика предлагает качественные и доступные услуги по оздоровлению сотрудников промышленных предприятий и членов их семей. Дополнительные преимущества региона — это развитое транспортное сообщение, уникальная культура, природные красоты. К тому же на фоне дефицита мест в традиционно курортных зонах чувашские здравницы становятся все более востребованными, этому способствует и нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», — прокомментировал заместитель Председателя Кабинета министров республики Дмитрий Краснов.

Также, по данным регионального Минэкономразвития, в ближайшие дни состоится VI Всероссийский профсоюзный велопробег «100 километров — Потому чТо мы Вместе». Ожидается, что в Чувашии его участниками станут более 200 человек. Маршрут протяженностью 120 км пройдет по территориям Комсомольского, Яльчикского и Батыревского муниципальных округов.