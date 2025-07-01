В глубинку — за вдохновением

Жители деревни Тоганаши, что в Красночетайском муниципальном округе, уже не первый день с интересом наблюдают за тем, как несколько человек кучно сидят за мольбертами и пишут картины, любуясь местными пейзажами.

— Под эгидой Чувашского педуниверситета и Союза художников Республики Татарстан (СХРТ) мы проводим пленэр «Родные просторы», посвященный 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, — рассказывает народный художник Чувашской Республики, профессор Анатолий Данилов. — Всего в творческой группе 10 человек. Среди наших гостей такие известные мастера кисти, как председатель правления СХРТ Альберт Шиабиев, художники Антонина Елисова, Сергей Большаков, Альберт Тимиршин. Планируем работать здесь почти две недели.

— Наше сотрудничество с художниками Чувашии, большая часть которых преподает в педуниверситете, длится уже свыше 10 лет, — вступает в разговор Альберт Шиабиев. — Благодаря Анатолию Васильевичу Данилову оно оказалось очень продуктивным. За это время совместными усилиями мы провели более 50 пленэров в Татарстане, Чувашии, Крыму и в других регионах. Картины, которые были написаны на этих пленэрах, зрители увидели на выставках в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Бахчисарае — всех городов и не перечислишь. Очень памятным и значимым событием стала наша совместная творческая поездка в прошлом году в Донбасс. Мы туда повезли десятки наших работ и подарили их художественной галерее города Лисичанска, за что получили массу благодарностей.

— А почему в качестве «натуры» выбрали эту деревню?

— Во-первых, Тоганаши — малая родина Анатолия Васильевича, — отвечает Альберт Хазинурович. — К слову, мы все остановились в его доме. Во-вторых, здесь изумительный пейзаж — настоящий источник вдохновения для художников. Зеленые холмы, чистые речки, пруды, леса, цветочные луга, могучие ветлы — все это завораживает. Поэтому хочется писать и писать. Местные жители нам рассказывали, что буквально лет пять назад деревня умирала. А теперь — отличный асфальт, на всех улицах и переулках дороги с щебеночным покрытием, прекрасное здание ФАП, новые дома. Говорят, сюда ваш Глава Олег Николаев, еще будучи депутатом Госдумы, не раз приезжал и видел, как хиреет деревня. А сейчас ее не узнать.

По словам Анатолия Данилова, большая часть картин, написанных во время пленэра, будет передана в дар художественной галерее, которая сейчас размещается в Красночетайском краеведческом музее. Там хранится свыше 250 работ более чем сорока художников. К сожалению, из-за ограниченности площадей нет возможности выставить все картины. Но недолго осталось лежать холстам в запаснике — уже в конце сентября планируется открыть новую художественную галерею. Дело в том, что в Красных Четаях началась масштабная реконструкция уникальной двухэтажной деревянной школы конца XIX — начала XX веков, расположенной рядом с краеведческим музеем. После завершения реконструкции туда переедет и художественная галерея.

— Не секрет, что Красночетайский район считался одним из отстающих муниципальных образований, — говорит глава округа Иван Михопаров. — Но за последние годы он преобразился. Тому в немалой степени способствовала и реализация республиканской программы развития опорных населенных пунктов как часть «Стратегии пространственного развития». Но не хлебом единым жив человек. Поэтому трудно переоценить значение пленэра, который под руководством Анатолия Данилова проводится в Тоганашах, ведь условиями для возрождения села являются не только новые дороги, школы, ФАПы, но и культура.

Алексей Кряжинов

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В конце сентября в Красных Четаях планируется открыть новую художественную галерею, где будут выставлены и работы, написанные во время пленэра.