Технологический суверенитет: от науки до производства

Мир меняется очень быстро. Помню маленький телевизор «Березка» на трех длинных ножках — в начале 1970-х это было чудо прогресса, смотреть телепрограммы к нам ходила вся улица. За пятьдесят с лишним лет технологии шагнули далеко вперед (в те годы такое и не снилось) и лишь наращивают обороты. Более того — за ними будущее.

На одном из круглых столов Чебоксарского экономического форума речь шла о технологическом суверенитете и новых возможностях роста Чувашии. Участники обсудили круг актуальных вопросов в этой сфере. Один из ключевых моментов — государственная поддержка производств. Ведь экономическую устойчивость и долгосрочные перспективы стране сможет обеспечить в первую очередь крепкая промышленность.

О том, на какую помощь могут рассчитывать предприятия, проинформировал министр промышленности и энергетики Чувашии Сергей Лекарев. К примеру, по индивидуальной программе социально-экономического развития республики до 2030 года предусмотрены льготные займы на модернизацию производственной инфраструктуры. Субсидируются затраты на оборудование — как отечественное, так и импортное. А Комплексная программа социально-экономического развития республики нацелена на баланс роста новых производств и усиление кадрового потенциала.

Претворять в жизнь крупные инвестиционные проекты помогает Фонд развития промышленности Чувашии. Его капитализация увеличилась более чем вдвое. А это значит, что поддержка будет расти, больше предприятий смогут заняться модернизацией и расширением производств. При помощи фонда в республике уже реализованы более 50 инвестиционных проектов на сумму более 2,5 млрд рублей.

Республика делает упор на машиностроение. В профильном кластере на конец прошлого года насчитывалось 22 предприятия, общая выручка составила свыше 9 млрд рублей. Есть в этом машиностроительном «альянсе» и участники федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Проект помогает предприятиям оптимизировать производственные процессы.

Двадцать процентов работающего населения республики — это наша промышленность, которая дает 65-70% налоговых поступлений, отметила в своем выступлении заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти АО «ЭЛАРА» Наталия Партасова. Это основа для роста во всех сферах республики. Индекс промышленного производства в последние годы растет в республике быстрее, чем в целом по стране. Поддержка правительств Чувашии и России говорит о серьезной и системной работе.

И разговор развернулся в сторону научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Без них инновационной продукции не создать. В рамках регионального Фонда развития промышленности принята целая программа по поддержке НИОКР. Но немногие предприятия воспользовались займами на науку, к сожалению, отметила Наталия Партасова. А вот в АО «ЭЛАРА» получили достойный результат.

Время нынче сложное — страна под санкциями. Из-за высокой процентной ставки ЦБ РФ многие проекты были приостановлены. Стоит подробно обсудить, как нивелировать последствия этого. А они могут быть весьма чувствительными. Например, если налоги от промышленности упадут.

Интересным и практически прикладным оказался доклад сертифицированного бизнес-тренера Андрея Лапшина. И правда: как стать адаптивным предприятием в условиях высокой нестабильности, когда прогнозирование затруднительно или невозможно? Эксперт разложил по полочкам, что делать, на какие моменты обратить внимание, как научиться сокращать потери. Один из советов — уходить от расчетов по-среднему, в таком случае нужен контроль живой ситуации. Внимательно слушал зал и про адаптивно-сквозное планирование. К слову, такие методики лидеры отраслей уже используют в Чебоксарах, Ижевске, Казани, Набережных Челнах.

«Столько рун у чувашского народа про сотрудничество! Я изучил их на Чебоксарском заливе, — красиво завершил свое выступление Андрей Лапшин. — Значит, у вас на уровне ДНК это заложено. А не повысить ли нам эффективность Чувашии еще в два раза?»

На круглом столе обсудили также организацию импортозамещающего производства дорожно-строительной техники, возможности цифровизации и искусственного интеллекта — драйверов промышленности, развитие технологического предпринимательства в Чувашии с помощью программ Фонда содействия инновациям. Все эти моменты укрепят технологический суверенитет республики. Это очень нужно нашей стране, чтобы становиться сильнее и оставаться независимой и конкурентоспособной.