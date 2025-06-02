Семья Васильевых представит Чувашию на фестивале сбережений и инвестиций

Такое право Васильевы заслужили благодаря своему абсолютному превосходству на региональном этапе Всероссийского фестиваля. В тройку лидеров по итогам всех конкурсных испытаний также вошли семья Орешкиных из Вурнарского муниципального округа (II место) и семья Александровых, представляющих город Канаш (III место).

Региональный этап II Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций, состоявшийся 21 июня на площадке Канашского финансового колледжа — филиала Финуниверситета при Правительстве РФ, объединил 23 семьи, которые ранее показали наиболее глубокие знания в сфере финансовой грамотности в своих муниципалитетах.

С тёплыми словами к собравшимся обратился первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков:

«Очень хорошо, что фестиваль носит семейный формат. Потому что именно в семье закладывается система ценностей любого человека. Здесь же формируются и первоначальные навыки поведения на финансовом рынке. Выражаю огромную благодарность всем, кто сегодня приехал, всем мамам и папам, которые вовлекают детей в мероприятия по финансовой грамотности. Особенно с учетом того, что практически ежедневно появляются новые финансовые продукты, а вместе с ними — новые возможности и риски, в которых обязательно нужно разбираться», — подчеркнул он.

Директор Республиканского центра финансовой грамотности Дмитрий Щепелев и волонтёр финансового просвещения, директор юридической компании «РБК» Александр Ермаков. на наглядных примерах из личной жизни рассказали о преимуществах и недостатках существующих сегодня сберегательных и инвестиционных инструментов. Так что участники фестиваля теперь точно знают, что выгоднее: банковский вклад или обезличенный металлический счет, что такое ИИС и ПДС, чем отличается накопительное страхование жизни от долевого и почему не стоит вкладываться в криптовалюту. А мастер-класс «Интерактивный калькулятор накоплений», квест «Финансовая находчивость», квиз «Инвестиции для всех» и своя игра «Накопления и накопители» дали возможность применить знания на практике.

«В результате подсчета набранных баллов мы определили победителей регионального этапа фестиваля и с удовольствием поздравляем семью Васильевых с предстоящей поездкой в Москву», — сообщил председатель жюри Михаил Ноздряков.

«С огромной радостью приняли участие в фестивале и очень гордимся своей победой! Этот фестиваль стал для нас не просто конкурсом, а настоящим праздником финансовой грамотности, который сплотил нашу семью ещё сильнее. Организация мероприятия была на высшем уровне. Интерактивная лекция от профессиональных экспертов дала возможность по-новому взглянуть на семейный бюджет и использование новых финансовых инструментов. Интересные и полезные задания, квесты и викторины помогли в увлекательной форме разобраться в сложных темах. Еще раз спасибо за такой важный и нужный проект! Теперь с нетерпением ждём финала и готовимся к новым свершениям!», — поделилась эмоциями команда победителей.