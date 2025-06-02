Сегодня начинает работу Чебоксарский экономический форум

Его главная тема — «Чувашия: осознанность развития». Запланировано проведение 17 деловых мероприятий, посвященных трансформации внешнеэкономических связей, социальной ответственности бизнеса, развитию креативных индустрий, цифровизации, импортозамещению.

В форуме участвуют представители федеральных органов власти, делегации регионов России и зарубежных стран, госкорпораций, IT-компаний, бизнеса. В рамках Чебоксарского экономического форума действует XXXII Межрегиональная выставка «Регионы — сотрудничество без границ».

Деловое мероприятие продлится два дня в театре оперы и балета.