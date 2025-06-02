Мастер-класс на каникулах

В Ядринском художественно-краеведческом музее открылась выставка «Вековые узоры фабрики «Паха тере». Событие приурочено ко Дню республики.

Одними из первых посетителей стали ребята из пришкольного лагеря школы № 2 города Ядрина. Дети с интересом слушали истории о мастерах, создающих уникальные изделия, и внимательно рассматривали традиционные орнаменты. Но настоящий восторг вызвал мастер-класс, проведенный дизайнером фабрики Ириной Лебедевой. Мальчишки и девчонки увлеченно создавали собственные узоры-обереги. Было приятно видеть, как современные ребята проявляют искренний интерес к народному искусству и наследию родного края. Выставка продлится целый месяц, сообщает телеграм-канал администрации муниципального округа.