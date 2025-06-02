Мастер-класс на каникулах

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото t.me/yadrin_novosti

В Ядринском художественно-краеведческом музее открылась выставка «Вековые узоры фабрики «Паха тере». Событие приурочено ко Дню республики.
Одними из первых посетителей стали ребята из пришкольного лагеря школы № 2 города Ядрина. Дети с интересом слушали истории о мастерах, создающих уникальные изделия, и внимательно рассматривали традиционные орнаменты. Но настоящий восторг вызвал мастер-класс, проведенный дизайнером фабрики Ириной Лебедевой. Мальчишки и девчонки увлеченно создавали собственные узоры-обереги. Было приятно видеть, как современные ребята проявляют искренний интерес к народному искусству и наследию родного края. Выставка продлится целый месяц, сообщает телеграм-канал администрации муниципального округа.

Опубликовано: 26 июня 2025 г.


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