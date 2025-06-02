Архангел забрал Кубок Главы Чувашии

Конный спорт — особый вид соревнований. А наша республика давно славится лошадьми рысистых пород. Впрочем, своих питомцев на бегах в честь празднования 105-летия образования Чувашской автономии показали и наездники из Татарстана. Всего за Кубок Главы Чувашии поборолись 39 пар наездник — лошадь.

Не хвастовства ради, но все же, чувашские рысаки с завидным постоянством выигрывают основные призы на ипподромах страны и возглавляют списки лучших лошадей России. Среди ярких побед последних лет стоит отметить победу жеребца Мун Фэнтази РМ в главном призе России на Московском ипподроме (2020 год). Также многочисленные победы у Зова Предков РМ, включая главный приз Федерации коневодства и конного спорта Татарстана (2020 год) и установленный рекорд на дистанции 2400 метров в Казани (2021 год). А жеребец Рикки-Тикки-Тави РМ — победитель заезда для трехлетних лошадей на Центральном Московском ипподроме.

«Лошадки! Лошадки!»

Новочебоксарские заезды рысаков — это одно из самых ярких, азартных, масштабных событий празднования Дня республики. Поэтому на ипподром при спортивной школе по конному спорту в городе химиков народ пришел не только поболеть за быстрых коней и их наездников, но и хорошо провести время, насладиться атмосферой настоящей народной ярмарки.

…Густой аромат жарящегося мяса манил в сторону источника благоухания. Вообще, здесь можно было удовлетворить вкусы любого гурмана. Шатры с фермерской продукцией занимали не малую часть поля. Предпочтения детей тоже учитывались — от сахарной ваты до сладких лимонадов. Тут же рядышком с торговыми палатками раскинулся детский мини-городок — качели, карусели, надувные горки.

«Ну что, пойдем, посмотрим на лошадок?» — спросила одна мама своего сына лет пяти-шести. «Лошадки! Лошадки!» — радостно заголосил мальчишка, но «поскакал» в сторону батутов.

Дама вздохнула и понимая, что это надолго, села на соломенный тюк, достала смартфон. Между тем, вокруг было много интересного. Те же самые лошадки. В специальной зоне воспитанники спортивной школы демонстрировали свои умения управлять рысаками. Желающих знакомили с животными, разрешали их гладить. Смелые и решительные даже катались верхом.

Был здесь и свой кинотеатр под открытым небом. На большом экране мелькали кони. Зрители удобно расположились в тени на соломе и следили за забегами. В отличие от тех, кто стоял возле беговой дорожки под солнцем и в клубах пыли, им было комфортно. Надо сказать, с погодой повезло. Тепло, почти полный штиль. По сравнению с прошлым годом людей в солнцезащитных очках, футболках и шортах было больше. Да и вообще, зрителей на праздничных забегах с каждым годом прибавляется. Конные бега в День республики уже становятся фишкой национального празднества.

«Что ты споришь?»

Беговая дорожка ограждена деревянной изгородью. Весь периметр «арены» окружен любителями рысистых бегов и просто красивых зрелищ. Сотни рук с фотоаппаратами поднялись над головами. Но снимающих на смартфоны — преобладающее большинство. На память останется много хороших кадров.

«Говорю же, Лоцман! Там секунды все решали, Лоцман первый, что ты споришь!» — случайно услышал я. Осмотрелся и увидел группу мужчин. Один из них, загорелый, в панаме, размахивал программкой забегов и отстаивал победу жеребца Лоцмана. «Он рванул поздно. Да, нагнал, но не успел. Баланс у него хороший, но поздно. Пересек вторым», — отвечал другой.

Тут же рядом прошел мужчина в белой футболке с изображением газетной полосы «Советской Чувашии». Со своими товарищами он тоже что-то горячо обсуждал. Профессиональная гордость расправила автору этих строк плечи и выпрямила осанку. Захотелось поговорить с обладателем фирменной футболки по душам, но встревать в мужской разговор не решился. В это время объявили победителя заезда — им оказался Лоцман, наездник Петр Храмов.

Рысью к победе

Да, конные бега по накалу страстей не уступают любому другому виду спорта, хотя это не совсем спортивные состязания. Это испытания животных на резвость. И в них участвуют лошади особых пород — рысистых. Соответственно, передвижение по дистанции происходит рысью. При этом коней запрягают в беговую качалку — двухколесный экипаж, предназначенный специально для бегов. Правда рысистые бега проходят и под седлом, но это бывает очень редко. Человек, управляющий рысаком, называется наездником.

Так что судьи здесь следят не только за тем, кто первым пришел к финишу, но и как это было сделано. На бегах лошади перемещаются рысью (естественным аллюром). Любопытно, что лошадь, бегущая рысью, периодически как бы зависает в воздухе — в этот момент все ее копыта одновременно отрываются от земли. Одним из критериев оценки лошадей и их успешного выступления на ипподроме в целом считается умение долго бежать рысью и не изменять способ перемещения. В заездах многое зависит от способности лошади.

Возвращаясь к бегам в Новочебоксарске. Лоцман Петра Храмова непросто выиграл тот заезд, он завоевал бронзовый Кубок на призы Министерства физической культуры и спорта Чувашии. Серебряный Кубок на призы Министерства сельского хозяйства республики достался Униксу, наездник Алексей Краснов. Помимо этого разыгрывались призы проекта «Российское село» «Единой России» среди лошадей четырех лет. В этом заезде победу одержал Винтаж Амок Аш с наездником Валерием Красновым.

А кто же взял главный приз — Кубок Главы Чувашской Республики и призовой фонд в 2 млн рублей? Угадать победителя было сложно. Фаворитами считались победители прошлогодних заездов — Ворчун и Зов Предков. Первый круг наездники придерживались умеренного темпа, не выбиваясь в лидеры. К началу второго круга кто-то придал резвости. И тут главное — не дать волю эмоциям и сохранять хладнокровие, чтобы рвануть в подходящий момент и опередить уже набравшую скорость лошадь соперника.

На финишной прямой взмыленный Архангел Лок мчит к победе, опережая ближайшего преследователя на полкорпуса. Голова жеребца вытянулась вперед. В ушах все смешалось: голос комментатора, крики зрителей, музыка с соседних площадок. И вот заветная черта, отделяющая от выигрыша, преодолена. Архангел Лок после финиша сбавляет ход. Его наездник из Татарстана Ильсур Галимзянов облегченно выдыхает. Победа!

«Мы продолжим эту традицию»

Победителей заездов и зрителей поприветствовал Глава Чувашии Олег Николаев. «Конные бега — это не просто соревнование, это отражение многовековой истории и культуры народа. Сегодня мы видим большие перспективы в развитии племенного коневодства. Это направление не только сохраняет наши традиции, воплощенные в любимых народных праздниках, но и открывает новые возможности для развития конного спорта. Судя по тому, сколько людей пришло посмотреть на бега, они вызывают неподдельный интерес. А значит мы продолжим эту традицию», — сказал он.

Олег Николаев также поздравил всех с Днем республики. К его поздравлениям присоединились депутаты Государственной Думы Анатолий Аксаков и Алла Салаева. Так, Алла Леонидовна призналась в любви к Чувашии. Парламентарий с гордостью отметила, что конные бега — это мероприятие, у которого большое будущее, и оно показывает то, чем обладают жители Чувашии: целеустремленностью, волей к победе, силой и гордостью за свою любимую республику.

Анатолий Геннадьевич в очередной раз показал себя максималистом. Он известен своими высокими целями и стремлением к совершенству. Поэтому признался, что в будущем новочебоксарский ипподром может претерпеть глобальные изменения. «Нам надо сделать хороший ипподром со зрительными трибунами и организовывать соревнования так, чтобы сюда съезжались со всех регионов страны. Это только украсит празднование Дня республики», — заключил Анатолий Аксаков.

Гостем конных бегов в Новочебоксарске стал еще один депутат Госдумы. Но известен он многим как хороший артист театра и кино. В его фильмографии встречаются такие фильмы как «По прозвищу Зверь», «Турецкий гамбит», «Бандитский Петербург». Догадались о ком речь? Да, это Дмитрий Певцов. Интересно, что до этого он был гостем межрегионального конкурса «Я — женщина», финал которого тоже проходит в День республики.

Так вот, Дмитрий Певцов впервые побывал на бегах, и ему настолько здесь все понравилось, что он поддержал Анатолия Аксакова — статус местных конных соревнований необходимо повысить. «Пусть здесь развиваются флаги не только Чувашии и России, но и многих дружественных нам стран мира», — выразил надежду известный артист.

А праздник продолжился. После церемонии награждения, выступлений почетных гостей на ипподроме еще долго звучали песни, гуляли и веселились взрослые и дети. Кстати, в этом году бега собрали более 16 тыс. зрителей. Еще 3,6 тыс. любителей конного спорта наблюдали за ходом соревнований в онлайн-трансляции в ВКонтакте.

Конные бега на Кубок Главы Чувашии становятся популярнее, в следующем году эти цифры наверняка увеличатся.