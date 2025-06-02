Ядрин встретил гостей ухой и чувашским хмелем

По всей Чувашии 24 июня широко отметили сразу два знаменательных события — День республики и 105-летие Чувашской автономии. Вместе с Чебоксарами одной из главных площадок праздничных гуляний стал Ядринский округ. Для жителей и гостей муниципалитета подготовили насыщенную и яркую программу событий — спортивные соревнования, конкурсы, форумы и фестивали самых разных направлений.

Напомним, что ядринцы заслужили право принимать День республики благодаря победе в конкурсе муниципальных образований. Также с нынешнего года по указу Главы Чувашии Олега Николаева с 10 до 20 млн рублей увеличилась сумма гранта для проведения мероприятий в отличившихся округах.

Ядрин с особым трепетом готовился к 24 июня — торжественные события охватили буквально весь муниципалитет. Вместе с жителями и гостями ядринской земли в праздновании участвовали руководитель региона Олег Николаев, депутат Государственной Думы России Анатолий Аксаков, Председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов, Председатель Кабинета министров республики Сергей Артамонов, а также члены регионального Правительства.

В перспективе — рассада и цветы

День республики — это время не только для гуляний, но и для запуска крупных проектов в различных сферах. На месте пустыря в деревне Стрелецкая открылся первый в регионе тепличный комплекс ООО «Позитив», специализирующийся на промышленном выращивании зелени и овощей. Сейчас заработали первые две теплицы, в которых выращивается салат сорта «Афицион».

Находясь на предприятии, корреспондент «СЧ» почувствовал аромат свежих листьев. Кстати, производственный процесс во многом автоматизирован. Сейчас в организации работает 15 сотрудников, но предприятие планирует расширяться. Всего предусмотрено строительство десяти теплиц по 1200 кв. м — полное завершение проекта намечено до конца 2026 года. Предполагается, что продукция предприятия будет реализовываться в федеральных торговых сетях Урала, Самары, Ульяновска. В перспективе планируется выращивать рассаду (огурцы) и заняться разведением цветов. Глава Чувашии Олег Николаев и управляющий директор тепличного комплекса ООО «Позитив» Константин Здоронов договорились, что продукция комплекса будет выпускаться под брендом «Яркое лето Чувашии».

Также 24 июня на одном из известных предприятий округа по производству молока («Ядринмолоко») запустили линию розлива нового поколения мощностью 5 тыс. картонных упаковок в час.

В шаговой доступности

В праздничный день жители и гости Ядринского округа присоединились к проекту «Шаг к здоровью», инициированному Главой Чувашии Олегом Николаевым. У шатра с логотипом проекта наблюдался ажиотаж. Ядринцы имели возможность зарегистрироваться, получить паспорта и дневники здоровья и сразу отправиться на прием к врачам, в том числе узкой специализации — от офтальмолога до эндокринолога.

Местная жительница Нина Погодина редко посещает больницы, а здесь она успела за короткое время пройти несколько процедур. «Я очень довольна — мне сделали ЭКГ, флюорографию, измерили сахар в крови и давление. Также меня осмотрели специалисты, которых я давно хотела пройти», — рассказала женщина.

Здесь ожила история

Пока в одной части Ядрина проверяли состояние здоровья, в другой части города ждали открытия уникального сооружения — Музея чувашского хмеля. Кстати, он разместился в доме бывшего лесопромышленника Михаила Железнова — сегодня это объект культурного наследия. В музее можно узнать об истории и традициях выращивания и переработки хмеля в Чувашии и Ядринском округе, о современных предприятиях и хозяйствах, работающих в этой отрасли. Также здесь есть карта муниципалитетов, где производят «зеленое золото».

Площадки для дискуссий

В рамках празднования Дня республики в Ядрине состоялись сразу два форума с участием Главы Чувашии Олега Николаева — «Молодежь на Суре» и «Развитие малых сельских территорий».

Первое мероприятие объединило более двухсот ярких и инициативных ребят из различных муниципалитетов республики. Например, Николай Козеев приехал на форум из Моргаушского округа. В интервью корреспонденту «СЧ» он рассказал, что внимательно слушал выступления экспертов и предпринимателей, которые рассказывали о своих успешных проектах.

Кроме того, в рамках форума состоялся фестиваль граффити, где руководитель региона Олег Николаев вместе с ребятами увидел проекты муралов Героев Советского Союза Евгения Григорьевича Пайгусова и Федота Никитича Орлова. Отметим, что в планах — создание мурала, который будет посвящен Герою Советского Союза Александру Николаевичу Боголюбову.

В форуме «Развитие малых сельских территорий» приняли участие более 60 человек — муниципальные служащие, общественники из округов Чувашии. Ключевыми темами обсуждений стали развитие малых территорий в современных условиях, механизмы вовлечения населения в реализацию проектов по преобразованию среды, создание и поддержка муниципальных команд развития, роль межмуниципального сотрудничества и обмена опытом.

«Будущее малых сельских территорий Чувашии — в наших руках. Успех зависит от наших способностей. Мы должны помнить, что привлекательность сельской местности — это не только красивые здания, но и доступные сервис и услуги, качественное образование, возможности для развития каждого жителя и уникальная атмосфера, которая делает жизнь здесь особенной, — подчеркнул в ходе выступления на форуме Олег Николаев. — Все это станет «магнитом», который притягивает новых жителей и удерживает молодежь. Уверен, что благодаря совместным усилиям Правительства Чувашии и жителей мы сможем сохранить и приумножить потенциал наших сельских территорий, обеспечив достойное будущее для нынешнего и будущих поколений».

В свою очередь, глава Ядринского округа Станислав Трофимов сообщил, что муниципалитет продолжает комплексно развиваться. «Ядринцы активно участвуют в жизни округа, реализуются проекты инициативного бюджетирования. Мы дополнительно улучшаем инфраструктуру. Уверен, что позиции малых городов будут только крепнуть», — добавил Станислав Трофимов.

От танцев до «Сурской ухи»

Множество праздничных мероприятий состоялось в парке «Старый город», который за последние годы заметно преобразился. Каждый мог найти себе занятие по душе. Например, для детей работали лазертаг, скалодром, батуты, карусели, проходили мастер-классы, а Чувашский государственный театр юного зрителя имени Михаила Сеспеля подготовил для мальчиков и девочек развлекательную интерактивную программу.

Здесь же на сцене выступали артисты республиканского государственного академического ансамбля песни и танца, коллективы XXXIII Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники России», лучшие народные коллективы и хореографические ансамбли Ядринского муниципального округа. Анна Сафронова из села Полянки приехала на праздник вместе с маленькой дочкой. Они успели потанцевать, сфотографироваться с ростовыми куклами. «Ядрин расцвел на глазах — отремонтированные дороги, спортивные площадки, появились новые общественные пространства», — поделилась впечатлениями Анна Сафронова.

Также Глава Чувашии Олег Николаев поздравил жителей муниципалитета со 105-летним юбилеем республики. «Традиции, ковавшиеся веками, являются мощной основой и опорой для дальнейшего развития. Мы смело смотрим в будущее!» — подчеркнул руководитель региона.

Кроме того, в парке «Старый город» состоялся гастрономический фестиваль «Сурская уха». Жители и гости Ядрина смогли попробовать блюда, приготовленные кулинарами, приехавшими из разных уголков Чувашии и соседних регионов.

К сведению

В Ядрине прошли мероприятия для любителей физкультуры и спорта. Поклонники здорового образа жизни выступали во Всероссийском марафоне «Земля спорта», в рамках которого участники из 19 округов соперничали в шести видах программы: сдача нормативов комплекса ГТО, семейные старты, силовой экстрим, волейбол, мини-футбол и лапта. Кроме того, на стадионе «Присурье» состоялся Кубок Чувашии по национальному виду спорта к?реш? — за медали боролись более ста лучших спортсменов.