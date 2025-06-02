Тарифы на «коммуналку» изменятся

Потребители могут обратиться за мерами социальной поддержки

Этот актуальный вопрос был рассмотрен вчера на еженедельной планерке в Доме Правительства, которую провел Глава Чувашии Олег Николаев.

Как сообщил руководитель Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам Сергей Егоров, по 10 муниципальным образованиям изменение платы граждан не превысит 10,7%. В 11-ти — в связи с установлением экономически обоснованных тарифов на отдельные виды коммунальных услуг предельные индексы составляют от 10,8% до 15,4%. Согласно принятым тарифным решениям по городам Чебоксары и Новочебоксарск фактическое изменение совокупной платы граждан за коммунальные услуги не превысит ограничения Правительства РФ.

В едином размере для всей республики устанавливаются тарифы на электрическую энергию, услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и цены на природный газ. Так, с 1 июля стоимость газа станет выше на 74 коп. — 8 рублей 16 коп. за куб. м. Тариф на электрическую энергию при потреблении до 3900 кВт/ч в месяц для горожан, проживающих в домах, не оборудованных электроплитами, составит 4 рубля 96 коп. за 1 кВт/ч (выше на 55 коп.), для проживающих в домах с электроплитами и сельчан — 3 рубля 47 коп. (выше на 38 коп.). Плата за услугу по обращению с отходами изменится на 5%.

Тарифы на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение устанавливаются по каждой ресурсоснабжающей организации. Это зависит от технологического процесса, наличия и износа оборудования, режима налогообложения.

Также было отмечено, что отдельные категории граждан могут претендовать на оказание мер социальной поддержки для оплаты жилищно-коммунальных услуг. За пять месяцев этого года они коснулись более 270 тыс. человек.

Также предусмотрена возможность пересмотра тарифов в связи с утверждением и корректировкой в первом полугодии 2025 года инвестиционных программ регулируемых организаций в сфере водоснабжения и водоотведения. Так, Минстрой Чувашии скорректировал инвестиционную программу АО «Водоканал» по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Чебоксары на 2024-2028 годы. Прогнозный рост тарифа на питьевую воду по городу Чебоксары составит 34,8%, а на водоотведение — 20%. Такое решение приняли депутаты Чебоксарского городского Собрания депутатов на очередном заседании. Документ находится на согласовании в ФАС России.