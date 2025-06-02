Лучшим агрономом Чувашии стала Елена Николаева из Красноармейского округа

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Участники конкурса оценивали качество посевов и обработки почвы. Фото cap.ru

Победитель отправится в Мордовию

В Козловском муниципальном округе состоялся республиканский этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Агроном».

Победу одержала Елена Николаева из Красноармейского округа, работник ООО «Агрофирма Таябинка». Она представит нашу республику в финале конкурса, который состоится через несколько недель в Мордовии. Второе место заняла Инна Егорова (ЗАО «Агрофирма «Куснар»), третье место — за Анастасией Козловой, также работницей «Таябинки».

Конкурсная борьба развернулась между семью специалистами, которые продемонстрировали свои знания и умения в теории и на практике. Например, определяли свежесть зерна по цвету, запаху, вкусу и блеску, морфологические признаки сорных растений, выявляли наличие болезней и вредителей.

Опубликовано: 24 июня 2025 г.


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