Лучшим агрономом Чувашии стала Елена Николаева из Красноармейского округа

Победитель отправится в Мордовию

В Козловском муниципальном округе состоялся республиканский этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Агроном».

Победу одержала Елена Николаева из Красноармейского округа, работник ООО «Агрофирма Таябинка». Она представит нашу республику в финале конкурса, который состоится через несколько недель в Мордовии. Второе место заняла Инна Егорова (ЗАО «Агрофирма «Куснар»), третье место — за Анастасией Козловой, также работницей «Таябинки».

Конкурсная борьба развернулась между семью специалистами, которые продемонстрировали свои знания и умения в теории и на практике. Например, определяли свежесть зерна по цвету, запаху, вкусу и блеску, морфологические признаки сорных растений, выявляли наличие болезней и вредителей.