Дружба народов на сцене и в жизни

В Чувашском драматическом театре поставили пьесу современной мордовской писательницы

Хотя главный профессиональный ориентир любой национальной труппы — авторы, пишущие на родном языке, творчество драматургов из соседних областей тоже не остается за бортом постановочного процесса, внося в репертуар особый колорит, изюминку и самобытность. В разные годы в Чувашском академическом драматическом театре имени Константина Иванова шли переводные пьесы грузин и киргизов, татар и башкиров, украинцев и других уроженцев союзных республик. А в минувшую пятницу на его сцене состоялась премьера мистической комедии народного писателя Мордовии Валентины Мишаниной «Куйкӑрӑш» (Призрак счастья), представленная в рамках проекта Главы региона Олега Николаева «Яркое лето Чувашии».

Несмотря на то, что чувашский язык относится к разряду тюркских, а мордовский — финно-угорских, у наших народов довольно много точек соприкосновения. Подобно тому, как чуваши делятся на верховых (вирьял), низовых (анатри) и средненизовых (анат енчи), у мордвы тоже есть разветвление на две этнические группы — мокша и эрзя. Валентина Ивановна, переехавшая в Саранск после окончания Литературного института имени А.М. Горького и удостоенная престижной премии, учрежденной обществом филолога Матиаса Кастрена (Финляндия), родом из Кадошкинского района Мордовии, где проживает мокша. Поэтому позиционирует себя не просто мордовской, а мокшанской писательницей, в каждом своем произведении знакомя современное поколение с культурой и традициями родного края.

И тут снова отсылка к чувашам, начиная с очеловеченных животных (в спектакле это кошка и петух), часто фигурирующих в наших сказках и преданиях, и заканчивая центральным действующим лицом пьесы. Оказывается, Куйкӑрӑш или по-мокшански Куйгорож встречается в обеих мифологиях и несет в себе страшное разрушительное начало. «Персонаж очень интересен, противоречив и давно привлекает внимание творческих деятелей. В 2007 году московская студия «Пилот» выпустила одноименный мультфильм», — говорит Валентина Мишанина.

Согласно легенде, на седьмом году жизни петух сносит яйцо. Если положить его подмышку, то можно вырастить мистическое существо, дающее человеку несметные богатства и с преданностью верного слуги выполняющее любые желания и приказы.

Вот только какова плата за все эти деньги и драгоценности, яства и наряды, дворцы и прочие «хотелки», свалившиеся на героев буквально с потолка? Не являются ли они обманкой и лишь хлипкой имитацией благополучия, которому рано или поздно неизбежно придет конец, ведь, как известно, в жизни ничего не достается просто так, у всего есть своя цена. А уж если в деле замешана нечистая сила, каковой, по сути, и считается главный герой постановки, то спрашивать будут по самому высокому тарифу… Об этом зрителей заставляют задуматься народный артист Чувашии Сергей Иванов и Надежда Зубкова, Александр Игнатьев и Антонина Казеева, заслуженные артисты Чувашии Марина Яковлева и Александр Яковлев, Елизавета Казначеева и другие актеры, мастерски балансирующие на грани миров, реального и фантастического, и искренне проникшиеся проблематикой произведения.

Да и постановочная команда, работавшая над премьерой, подобралась разномастная, «интернациональная», где каждому есть что сказать. Режиссер Борис Манджиев (Элиста), художник Мария Шуплецова (Санкт-Петербург) и режиссер по пластике Рамиза Мухаметшина (Уфа) произвели оригинальный совместный продукт, пленяющий выразительностью сценического высказывания, глубиной содержания и нестандартностью творческого мышления. Особое украшение спектакля — яркое световое решение Михаила Добрышина (Санкт-Петербург) и колоритное музыкальное оформление калмыцкого композитора Аркадия Манджиева в аранжировке известного чебоксарского музыканта, лидера рок-группы «Автор» Игоря Столярова. С их подачи древнее народное предание обрело свежее актуальное звучание и натолкнуло зрителей на размышления о духовно-нравственных устоях и вечных жизненных ценностях, которые не теряют своей важности и остаются неизменными, сколько бы веков ни прошло.