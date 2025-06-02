Столице республики — аэропорт столичного уровня

Чебоксарский аэропорт сегодня — это стильная, комфортная, во всех отношениях современная авиагавань. После глобальной реконструкции старт работе нового терминала аэропорта по видеосвязи дал Президент России Владимир Путин.

Аэровокзал не просто изменился — это уже совершенно другое здание. Да и сама площадь Скворцова, где располагается воздушный порт, приняла иной облик. Причем на время ремонта обслуживание пассажиров не прекращалось, работы выполняли и по ночам. В итоге обновлены несущие конструкции и фундамент здания, произведена перепланировка, заменены инженерные коммуникации, установлена автоматическая лента выдачи багажа.

С начала этого года пассажиропоток авиапредприятия вырос на 5% по сравнению с прошлым. За первый квартал 2025-го обслужили почти 125 тыс. пассажиров (118 тыс. — в 2024 году). Количество обслуженных рейсов выросло с 863 до 876. И сегодня руководство Международного аэропорта Чебоксары совместно с Правительством республики прорабатывает организацию субсидированных рейсов по программе развития межрегиональных перевозок. Проведены переговоры с авиакомпаниями по открытию новых направлений за рубеж и внутри России.