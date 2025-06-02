С днем рождения, любимая республика!

В эти дни наша Чувашия отмечает большой праздник — 105 лет со дня своего рождения! Это юбилей создания Чувашской автономии, важная веха в истории. Но это не просто строчка в календаре. Это целая жизнь, прожитая поколениями людей. Республика идет плечом к плечу со всей страной, деля с ней и радости, и трудные времена, постоянно развиваясь и двигаясь вперед.

Свой 100-летний юбилей в 2020 году Чувашия не смогла отметить по-настоящему широко — помешала пандемия COVID-19, которая накрыла весь мир. Но время показало: именно после этой сложной отметки республика, закаленная всем, что было до этого, сделала мощный рывок вперед.

Последние пять лет стали для Чувашии особым экзаменом на прочность и зрелость. Конечно, были трудности, неудачи, ошибки — без этого не обходится ни одно развитие. Но они не сломили Чувашию, а только закалили ее дух. Республика по-настоящему поверила в свои силы, поняла, на что способна, и стремительно пошла вперед по самым разным направлениям.

И сегодня Чувашия, плечом к плечу со всей Россией, твердо стоит на защите интересов нашего государства, отстаивая его независимость в большом мире. Более того, именно в эти непростые для страны годы республика показала удивительный пример: столкнувшись с испытаниями, она не только сплотилась, но и обеспечила реальный рост своей экономики. Разве это не лучшее доказательство силы, зрелости и огромного потенциала нашей родной Чувашии? 105 лет — это не только повод оглянуться назад на пройденную дорогу. Это еще и уверенный старт в будущее, которое республика строит своими руками.

Чувашия удвоила свою экономику за пять лет

Последние пять лет для России в целом были непростыми, но успешными: экономика страны выросла на 13%. Это впечатляющий результат, особенно учитывая сложную международную обстановку. Однако Чувашия показала еще более удивительный прорыв: ее экономический потенциал за это же время вырос почти вдвое! И это достижение выглядит особенно значимым, если вспомнить, через что пришлось пройти: пандемия COVID-19, начало специальной военной операции и мощные западные санкции. Эксперты уверены: такой успех — не случайность. Он стал итогом продуманной стратегии и огромной поддержки бизнеса.

Руководство республики во главе с Олегом Николаевым хорошо поняло: в бурю бизнес в одиночку не выплывет. Ответом стало беспрецедентное решение — увеличить господдержку промышленности в 30 раз!

Эти деньги стали не просто цифрой в отчете, а спасательным кругом. Они позволили предприятиям не сворачивать работу в кризис, а наоборот, развиваться: внедрять новые технологии, становиться конкурентоспособнее и выпускать востребованную продукцию, замещая ушедших с рынка иностранных поставщиков.

КСТАТИ Изучая успех Чувашии за последние пять лет, многие эксперты делают один и тот же вывод: руководство республики с 2020 года провело огромную работу и просчитало все возможности поддержки крупного, среднего и малого бизнеса региона. Были проанализированы ключевые отрасли, определены точки роста и разработаны меры, позволяющие нивелировать риски в условиях экономической нестабильности. И в тот момент, когда предприятиям понадобилась реальная поддержка, чтобы сохранить производство и квалифицированный персонал, республика подставила плечо, предоставив большой перечень государственной помощи. Субсидии, льготные кредиты, налоговые послабления и гарантийные механизмы — все эти инструменты стали своевременным ответом на вызовы времени. Важно понимать, что такая оперативность — не случайность, а результат предварительной масштабной работы, направленной на создание устойчивой экономической среды. Благодаря этому Чувашия не только смогла минимизировать негативные последствия кризисных явлений, но и заложила основы для дальнейшего развития бизнеса в регионе.

Экономический рост — не абстракция

Чувашская Республика демонстрирует впечатляющие темпы экономического развития, подтвержденные рядом рекордных показателей. Наиболее значимым достижением стал беспрецедентный рост собственных доходов регионального бюджета, выведший Чувашию на первое место в Приволжском федеральном округе по этому ключевому индикатору финансовой самостоятельности. Этот успех позволил республике впервые в своей истории превзойти по объему валового регионального продукта и бюджетным возможностям такие традиционно более крупные соседние регионы, как Пензенская и Ульяновская области. Устойчивый приток средств в казну, как справедливо отмечается, создает фундамент для масштабных преобразований: «Больше денег — больше возможностей для обустройства жизни граждан». Драйвером этого роста выступил подлинный промышленный бум: Чувашия занимает 6–е место среди всех субъектов Российской Федерации по темпам роста промышленного производства, что свидетельствует о глубокой перестройке и модернизации ее индустриального сектора.

Параллельно наблюдается взрывная динамика в сфере предпринимательства: количество предприятий и организаций в регионе увеличилось в 2,5 раза, что красноречиво говорит о благоприятном инвестиционном климате и активизации деловой инициативы. Этот экономический подъем закономерно отразился на рынке труда: за последние пять лет в республике создано почти 4000 новых рабочих мест. Интенсивность экономической активности достигла такого уровня, что на каждого официально зарегистрированного безработного сегодня приходится около 4 вакансий — показатель, сигнализирующий об острой нехватке квалифицированных кадров и высоком спросе на рабочую силу.

Важным вектором развития стал экспортный драйв: объем вывозимой за рубеж продукции предприятий Чувашии за пятилетний период вырос на внушительные 45%. Продукция под маркой «Сделано в Чувашии — сделано на совесть!» завоевала признание и закупается более чем 50 странами мира, от государств СНГ до партнеров в Азии, Европе и других регионах, что служит неоспоримым подтверждением ее конкурентоспособности и качества. В совокупности эти достижения рисуют картину динамично развивающегося региона, где укрепление финансовой базы, промышленный рост, предпринимательская активность, позитивная динамика на рынке труда и экспансия на внешние рынки взаимно усиливают друг друга, создавая основу для дальнейшего повышения благосостояния жителей.

СПРАВКА «СЧ» В 2024 году в Чувашии собрали для бюджета около 175 млрд рублей. Это деньги от налогов и страховых взносов. По сравнению с прошлым годом поступлений стало больше на 21,4% — это серьезный рост. Такой хороший результат получился в основном благодаря тому, что сильно выросли поступления по нескольким ключевым налогам:

— на совокупный доход (для бизнеса на спецрежимах) — рост 137,4% (больше чем в полтора раза!);

— на доходы физических лиц (НДФЛ) — рост 126,6%;

— страховые взносы — рост 121,5%;

— на прибыль организаций — рост 119,1%;

— на добавленную стоимость (НДВС) — рост 118,6%.

Ожидается, что рост налогов продолжится и в этом году. Прогноз — 106% к уровню прошлого года. Это значит, что в государственную казну может поступить около 185 млрд рублей налогов. Уже за первые два месяца этого года собрано 26 млрд рублей налогов. Это на 7,3% больше, чем за тот же период в 2024 году.

Не останавливаться!

Чувашия доказала свою силу, но не собирается почивать на лаврах. Республика четко видит цели и хочет сохранить мощный экономический рост. Гарантия этого — 174 инвестиционных проекта, которые уже активно разрабатываются или реализуются. Суммарно в них планируется вложить огромные 195 млрд рублей. Эти деньги станут прочным фундаментом для создания новых высокотехнологичных производств, расширения действующих предприятий и, конечно, появления множества новых рабочих мест в будущем.

Такой феноменальный рост — удвоение экономики за последние пять очень сложных лет — случился не просто так. Эксперты видят в этом прямой результат успешной модели партнерства между государством и бизнесом. Серьезность этого партнерства доказывает увеличение господдержки бизнеса в 30 раз. Эти меры стали мощным толчком. Благодаря им предприятия смогли не просто выжить в трудные времена, а совершить настоящий стратегический рывок в ключевых направлениях — массовом импортозамещении, глубокой модернизации своих производств и выходе на новые рынки, в том числе зарубежные.

А что же лежит в основе этих впечатляющих достижений? Долгосрочная стратегия региона строится на диверсификации экономики, позволяющей избегать зависимости только от нескольких отраслей. Ставка делается на инновации — внедрение самых передовых решений. И, главное, помощь тем, кто настроен на повышение производительности труда, кто способен работать эффективнее.

Именно эта надежная основа позволила Чувашии не только пережить кризисы, но и начать опережающее развитие. Сегодня республика по праву считается национальным образцом. Она показывает всей стране, как эффективное партнерство власти и бизнеса, внедрение новейших технологий и опора на собственные силы и знания помогают добиться выдающихся экономических результатов даже в непростых внешних условиях. Чувашия научилась превращать вызовы в возможности и уверенно движется вперед к новым высотам.

Предприятия-герои: от погрузчиков до «химии жизни»

Чувашские компании не просто заняли освободившиеся места — они пришли туда с большими планами. Так, Чебоксарский завод силовых агрегатов (ЧЗСА) запустил новую линейку вилочных электрических, газовых и дизельных погрузчиков. Теперь ЧЗСА — единственный в России завод, который делает все виды таких погрузчиков «с нуля до готового изделия». В планах — выпускать 450 машин в год и создать сотни новых рабочих мест.

Электроавтоматика по прежнему наш конек. Заводы «Чебоксарский электроаппаратный», «Электроприбор», «Резерв», «Каскад», «АБС Электро» держат лидерство на своем рынке. Их надежная продукция работает по всей России и миру, даже на таких важных объектах, как атомные ледоколы и атомные станции.

Прорывным стал запуск в Чувашии первого в России современного производства перекиси водорода (50 000 тонн в год). Продукция уникальна — она чище и концентрированнее любых отечественных аналогов. Это критически важно для многих отраслей. В медицине и фармацевтике это стерилизация и производство лекарств, в радиоэлектронике — травление печатных плат и очистка полупроводников, в пищевой промышленности — асептическая упаковка и дезинфекция оборудования, в косметологии — производство осветляющих и дезинфицирующих средств.

Крепко стоит в лидерах российской агрохимии Вурнарский завод смесевых препаратов («Август»). Он выпускает больше 140 видов средств защиты растений. Они подходят для любых культур и любых климатических зон страны, внося вклад в продовольственную безопасность. Продукция популярна не только дома, но и в Африке и Латинской Америке. Недавно завод быстро запустил производство нового препарата «Эвклид» для защиты рапса, подсолнечника, картофеля и других культур, показав свою гибкость.

Можно назвать фениксом и чебоксарский «Промтрактор», который возродился из кризиса. Всего 5 лет назад завод был на грани. Сейчас — это более 1000 тракторов в год. Рост пошел за счет повышения производительности. В 2022 году «Промтрактор» одним из первых в России начал замещать импорт тяжелой техники, быстро предложив рынку свои бульдозеры и трубоукладчики. А в партнерстве с «Уралвагонзаводом» они создали первый в мире серийный бульдозер с электромеханической трансмиссией, который сейчас тестирует «Татнефть».

Валерий Львов

Фото из архива редакции и chetra.ru