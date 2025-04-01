Велосипед для лучшего борца

За свою спортивную историю ибресинская земля уже принимала крупные старты. Здесь проходили чемпионат и первенство России по зимнему триатлону. Ежегодно проводится Климовский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек памяти земляка, мастера спорта СССР О.А. Маркиянова. В этот раз в поселок Ибреси приехали более 240 спортсменов из разных уголков Чувашии и Марий Эл — на базе спортшколы «Патвар» впервые состоялось открытое первенство округа по самбо.

Нынешний турнир приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях участвовали юноши и девушки 2012-2013 годов рождения. Конечно, в стартовых списках большинство самбистов представляло столицу нашей республики.

У ребят из Чебоксар не было времени на раскачку. После подъема они успели попить чай и сразу отправились на место сбора, чтобы оперативно выехать в Ибреси и не опоздать на важную процедуру. Ведь перед каждым крупным турниром по самбо, за пару часов до схваток, проходит церемония взвешивания. Атлет не может ее пропустить, иначе не допустят к старту.

Ранее в спортшколе «Патвар» царили борцы — на базе учреждения ежегодно проводятся уже упомянутые соревнования памяти О.А. Маркиянова, каждый третий спортсмен на доске почета является представителем вольной борьбы. Однако вскоре ситуация может измениться. С недавних пор самооборона без оружия динамично развивается в округе благодаря реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу».

«Сейчас самбо у нас занимаются более 30 детей. Они тренируются под руководством опытных наставников, — подчеркнул директор спортшколы Борис Богатырев. — Мы очень рады проводить масштабный турнир. Надеемся, что соревнования привлекут дополнительный интерес жителей округа к самообороне без оружия».

Один из самых перспективных самбистов округа — Никита Шумихин. Он тренируется меньше года, но в его активе уже имеются медали республиканских соревнований. Корреспондент «СЧ» спросил у юного самбиста: «Сложно ли выступать дома?». «Я знаю свой зал, — уверенно ответил Никита. — Выступать в родных стенах — удовольствие. Когда выезжаю на турниры в другие округа, то испытываю волнение».

Все участники собрались — началась процедура взвешивания. Спортсмены подходили к весам согласно категориям. Пока юный Роман Николаев ожидал своей очереди в группе самбистов 38 кг, мама мальчика Мария настраивалась на просмотр схваток. «Я очень сильно переживаю за сына — кричу, прыгаю. На одном из прошлых турниров в порыве радости я размахивала самбовкой. Правда, иногда сын делает мне замечания, что я очень громко болею, — рассказала Мария Николаева. — Самбо воспитывает дисциплину, мужество, храбрость, силу. Поэтому я рада, что сын занимается этим видом спорта. Считаю, что у Ромы есть данные и качества для того, чтобы стать профессиональным спортсменом».

После взвешивания юные самбисты начали разминаться. Конечно, кто-то выглядел немного сонным. А вот папа Ксении Федоровой, выступавшей за Чебоксарский округ в весе 36 кг, не позволил ни на минуту расслабиться дочке и ее партнерам по команде в преддверии старта. Александр Федоров наставлял ребят, подсказывал.

СПРАВКА «СЧ» В спортшколе «Патвар» занимаются около 600 человек. В учреждении работают отделения по 13-ти видам спорта: футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, вольная борьба, керешу, бокс, полиатлон, лыжные гонки, плавание, фитнес-аэробика, самбо, гиревой спорт.

«Почему решил включиться в работу? Я сам раньше занимался самбо и иногда провожу занятия. Двое из троих моих детей посещают секцию самбо. Стараюсь приезжать на все соревнования, — сообщил Александр Федоров. — Очень волнуюсь за своего ребенка: на ковер выходит, сердце из пяток выпрыгивает. Тем более когда знаешь возможности дочки, но видишь, что она не выкладывается на все 100%. Мы все схватки снимаем на видео и потом анализируем».

И вот предстартовая суета закончилась, турнир начался сразу на трех коврах одновременно. У зрителей в зале буквально разбегались глаза. Каждый спортсмен выходил на бой предельно сосредоточенным. У девочек в весе 41 кг за Комсомольскую спортшколу «Кетне» выступала Софья Крылова. Она ориентировалась на попадание в тройку и в итоге завоевала «бронзу». «Нынешний турнир стал вторым в моей карьере. Боялась, что не смогу показать хорошую борьбу, сразу проиграю», — сказала Софья.

На протяжении всех соревнований юные спортсмены демонстрировали большой арсенал эффективных приемов самообороны без оружия — зацепы, подбивы, подсечки, подсады. Воспитанник спортшколы № 10 имени А.И. Трофимова Ярослав Стецуренко разгромил своего соперника в первом поединке благодаря маневру под названием «упор стопы в живот» — один из самых амплитудных и красивых бросков в самбо. «Победить в схватке мне помог совет моего друга Александра Авдеева», — отметил Ярослав. Примечательно, что по итогам турнира он не попал на пьедестал почета, а его друг занял третье место в весе 38 кг.

Стоит сказать, что на первое открытое первенство Ибресинского округа приехала внушительная делегация спортсменов из республики Марий Эл — 20 человек. По словам председателя региональной Федерации самбо Руслана Хасанова, подобные соревнования служат хорошим подспорьем для развития юных ребят. «Для нас выездные турниры — это основной этап спортивной подготовки. Самбисты не могут развиваться только внутри региональных клубов, — пояснил Руслан Хасанов. — Мы рады, что спортсмены получили отличную возможность посоперничать с ребятами из Чувашии. Среди наших соседей именно Чувашия является одним из передовых регионов, где самбо динамично развивается. У нас остались отличные впечатления, организация турнира на высшем уровне».

Кстати, по итогам соревнований среди победителей во всех возрастных категориях разыгрывался велосипед. Обладателем суперприза стал чебоксарец Артемий Никитин, выигравший состязания в весе 55 кг.