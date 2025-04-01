Музей в Шоршелах ожидает перезагрузка

Автор: Валерьян АндреевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Полет Гагарина не только открыл человечеству дорогу к звездам, но и укрепил авторитет нашей страны как лидера в освоении космоса, продемонстрировав миру мощь науки, волю и сплоченность народа. Фото Валерьяна Андреева
Планетарий, обсерватория и спутники: чем удивит мемориальный комплекс

12 апреля Чувашия, как и вся Россия, праздновала День авиации и космонавтики. Торжества начались с возложения цветов к памятнику Юрию Гагарину в Чебоксарах. В церемонии принял участие Глава республики Олег Николаев, который поздравил земляков с исторической датой. В своем выступлении он подчеркнул, что полет Гагарина в 1961 году подтвердил лидерство СССР в научно-технической сфере, а современная Россия продолжает эти традиции. Особое внимание руководитель региона уделил космической истории Чувашии, напомнив, что республика дала миру трех покорителей космоса, а местные предприятия активно участвуют в развитии отечественной космонавтики.

Центральные мероприятия прошли в мемориальном комплексе в селе Шоршелы Мариинско-Посадского округа — на родине дважды Героя Советского Союза, Космонавта-3 Андрияна Николаева. На торжественный митинг собрались школьники, студенты, кадеты, представители трудовых коллективов и гости со всей республики. Особое место среди участников заняли отряды юных космонавтов, которые уже в 20-й раз съехались на традиционный слет «Космос внутри нас», чтобы продемонстрировать свои достижения в творчестве.

Через несколько лет здесь будет не просто музей, а место, где наука встречается с вдохновением. Особенно — для юных мечтателей. Фото cap.ru

Олег Николаев сообщил о важной новости: благодаря поддержке Президента России Владимира Путина в этом году в мемориальном комплексе начнется масштабная реконструкция. «Владимир Владимирович безоговорочно поддержал озвученную мною идею. Это будет не просто музей, а музейно-образовательный комплекс с современными технологиями. Уверен, что здесь каждому будет интересно, особенно детям, увлекающимся космосом и связанными с ним науками», — пояснил Глава региона.

Планы развития комплекса впечатляют: к концу 2027 года здесь появится планетарий, астрономическая обсерватория и лаборатория по сборке спутников в сотрудничестве с Роскосмосом. Все помещения будут оснащены по последнему слову техники, а инфраструктура позволит принимать крупные туристические группы.

«Мы с самого начала с интересом наблюдали за реализацией проекта», — сказали космонавты участникам мероприятия в своем видеопослании с борта МКС. Фото cap.ru

После официальной части участники возложили цветы к могиле космонавта в часовне-усыпальнице, посетили дом-музей, где прошло детство Николаева, и экспозицию музея космонавтики.

В тот же день состоялся традиционный велопробег по маршруту Чебоксары — Новочебоксарск — Шоршелы. А радиолюбители Чувашии провели более ста сеансов связи с коллегами из разных стран мира.

Накануне праздника в Центре «Эткер» в столице республики подвели итоги образовательного проекта «Твои звезды над Шоршелами», в котором участвовали 150 тысяч школьников. Проект, стартовавший в сентябре 2024 года к 95-летию Николаева, включал творческие конкурсы, научные работы и технические разработки. Лучшие участники были награждены в декабре, а второй этап проекта продолжается до мая 2025 года.

«Космос, в метафорическом смысле, это пространство, где мы можем фантазировать, искать способы самореализации и открывать для себя новые миры», — считает председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева. Фото cap.ru

Особый интерес вызвала «Школа Космогения», где юные исследователи представили идеи по развитию детского космического движения в республике. Олег Николаев отметил, что проект показал, как дети умеют мечтать и создавать будущее: «Представленные идеи могут изменить нашу повседневную жизнь. Мы поддержим их реализацию, так как изучение космоса открывает детям путь к знаниям и формирует чувство гордости за Родину».

Наиболее активными участниками стали Карабай-Шемуршинская СОШ, чебоксарская школа № 40 и Батыревская школа № 1.

Справка «СЧ»
Мемориальный комплекс в Шоршелах включает:
— музей космонавтики с коллекцией из 7000 экспонатов;
— дом-музей семьи Николаевых;
— часовню-усыпальницу;
— парк с аллеями космонавтов и почетных гостей;
— бронзовый бюст космонавта и стелу «Ракета».
Ежегодно комплекс посещают около 50 тысяч человек, а в прошлом году число гостей достигло 80 тысяч. Здесь также побывали более 70 советских, российских и зарубежных космонавтов.
Опубликовано: 14 апреля 2025 г.


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