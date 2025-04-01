Канашский вагоностроительный завод модернизирует производство

Помог льготный заём

Как сообщает Минэкономразвития Чувашии, предприятие приобрело восемь роботизированных комплексов для сварки деталей и узлов. Сделать это удалось с помощью займа в размере 47,7 млн рублей по программе «Обновление». Поддержка предоставлена региональным Фондом развития промышленности.

Завод также осваивает выпуск фитинговых упоров сварной конструкции. Эти элементы предназначены для надежной фиксации крупнотоннажных контейнеров во время движения грузового поезда. Так компания уменьшит зависимость от внешних поставщиков и сократит производственные затраты. Это отвечает стратегическим целям национального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика».

В Фонде развития промышленности Чувашии проектам в сфере производства доступно льготное финансирование под 3-5% годовых, напоминают в Минэкономразвития. Подробную информацию о программах поддержки можно получить в центре «Мой бизнес» (Чебоксары, проспект Ленина, 12б).