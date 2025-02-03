АО «ЭЛАРА» отмечает 55 лет успешной работы

«Завод — наш общий дом»

Говорят, театр начинается с вешалки, а промышленное предприятие (позволим себе перефразировать крылатое выражение) — с проходной. Ведь от того, как она встретит с утра своих работников, зависит, с каким настроением люди начнут трудовой день. Недавно посчастливилось побывать на проходной акционерного общества «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко». Что ж, обстановка вполне комфортная — стильно, тепло и уютно. А накануне 55-летия завода тружеников привечали еще и праздничной музыкой. «Ну как тут не улыбнуться охранникам на посту, своим коллегам? Да ноги сами идут в цех!» — признавались довольные «эларовцы», бодро проходя через турникеты…

Нынешний год для предприятия особенный, знаменательный. 55 лет назад 9 февраля в нашей республике началась история славного Чебоксарского приборостроительного завода (так раньше называлось АО «ЭЛАРА»). Новый производственный комплекс был построен под руководством его первого директора Глеба Андреевича Ильенко. Талантливый организатор внес неоценимый вклад в становление и успешное развитие своего детища.

Культура производства

Как писал Ильенко в книге «Воспоминания», под строительство завода он получил 20 гектаров пашни колхоза «Красный флот» на окраине Чебоксар. А спустя 36 лет, когда ему пришлось оставить предприятие, это уже была одна из ведущих промышленных площадок страны в центре бурно развивающегося северо-западного района столицы республики.

Мы не случайно заговорили о проходной. С самого начала Глеб Андреевич радел за высочайшую культуру производства на своем заводе. Он считал, что там, где изготавливают высокотехнологичную продукцию, всегда должен быть порядок — это положительно влияет как на атмосферу в коллективе, так и на производительность труда. Эти и многие другие традиции, заложенные когда-то высочайшим профессионалом своего дела, сохраняются на заводе по сей день.

Ветераны труда вспоминают, что прирожденный лидер на протяжении 36 лет отдавал заводу все свои силы, знания и умения. Преданность делу и высокая деловая репутация первого директора ЧПЗ позволяли оперативно решать насущные проблемы предприятия на федеральном и республиканском уровнях.

Неслучайно имя Ильенко в 2007 году было увековечено в названии акционерного общества. Ну а последователи Глеба Андреевича — новое поколение «эларовцев» во главе с внуком легендарного руководителя, действующим генеральным директором Андреем Угловым — сегодня успешно продолжают дело всей его жизни.

ГЛЕБ ИЛЬЕНКО,

директор Чебоксарского приборостроительного завода с 1970 по 2006 год: «Завод — наш большой общий дом. Сюда приходят часто в начале своей трудовой деятельности и отсюда уходят на пенсию. Здесь мы проводим большую и лучшую часть дня и жизни. Здесь человек растет профессионально, оттачивает свое мастерство. Здесь закаляются характеры, жизнь наполняется смыслом. Здесь человек ощущает «роскошь человеческого общения», без чего невозможна полнота мироощущения и мировосприятия. Здесь, в конце концов, любящие сердца находят друг друга. Какие мы с вами — такой и наш дом».

Из книги «Воспоминания»

Стабильность и качество

В настоящее время завод активно развивает направления железнодорожной автоматики, промышленной и автомобильной электроники, автоматизированных систем управления технологическими процессами для различных отраслей промышленности. Заказчиками наукоемкой продукции, по словам генерального директора Андрея Углова, выступают такие крупные организации, как ОАО «РЖД», АО «Трансмашхолдинг», НИЦ «Курчатовский институт», ПАО «КАМАЗ», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «РусГидро», ПАО «ЛУКОЙЛ». Причем партнеры высоко ценят стабильность и качество производства. Эти ключевые показатели — визитная карточка «ЭЛАРы», что подтверждается и многочисленными наградами. За достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг и внедрение высокоэффективных методов менеджмента предприятию дважды, в 2002 и 2015 годах, присуждалась премия Правительства Российской Федерации.

Вот и к своему 55-летию акционерное общество подошло с мощной производственной базой и уверенным взглядом в будущее. Как отмечает руководство научно-производственного комплекса, завод движется вперед, берется за самые сложные проекты и успешно их реализует, осваивая новые направления и обеспечивая высокую удовлетворенность заказчиков.

Славится «ЭЛАРА» и преемственностью поколений на производстве, как говорят сами заводчане, «сплавом» опыта и новейших технологий. Гордятся тут и уникальными специалистами — носителями важных компетенций, настоящими профессионалами, которых объединяет преданность своему делу.

К слову, сейчас на предприятии трудятся более 4,5 тыс. человек. И для многих из них это не просто место работы, а второй дом. Они посвятили заводу многие годы жизни, радовались его успехам, душой болели за его будущее.

АНДРЕЙ УГЛОВ,

генеральный директор АО «ЭЛАРА»: «Сегодня АО «ЭЛАРА» — это многопрофильное, высокотехнологичное, инновационное предприятие полного цикла производства, уверенно занимающее лидирующие позиции среди приборостроительных предприятий России. Разрабатываемая и выпускаемая на заводе электронная продукция востребована в различных отраслях российской промышленности».

Как закалялись характеры

«Я пришел на завод в 1974 году после окончания электромеханического техникума. За 55 лет мы пережили многое — взлеты и падения, «лихие» 90-е, реструктуризацию производства… И все же я благодарен судьбе за то, что привела меня на «ЭЛАРу», — поделился воспоминаниями директор по производству Валерий Васильев, которому посчастливилось поработать с самим Глебом Ильенко. Он искренне рад, что традиции, заложенные основателями, ныне живут и приумножаются.

«Завод в надежных руках, у нас крепкий коллектив, мы дружной командой работаем для достижения общих целей. Для меня это счастье — трудиться с людьми, которые готовы выполнить самые сложные задачи», — признался Васильев.

Семнадцатилетним парнем пришел работать на завод Геннадий Николаев, ныне опытный слесарь-инструментальщик шестого разряда цеха № 621, за его плечами более полувека трудового стажа. С теплотой и благодарностью специалист вспоминает своего наставника Геннадия Павлова, который когда-то помог разобраться во всех тонкостях профессии, научил работать с полной отдачей. А теперь Николаев давно сам обучает молодых слесарей.

«Приятно видеть, как завод преображается, закупается современное оборудование, растет коллектив, в цеха приходит молодежь», — порадовался за родное предприятие труженик. По мнению Геннадия Николаевича, «эларовцев» всегда отличали трудолюбие, принципиальность, ответственность за результат.

В ряду «золотых кадров» предприятия и монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов цеха № 401 Альбина Матвеева. Чебоксарка работает на заводе почти 40 лет и получила здесь четыре профессии. За это время ее трудовой коллектив, да и сама «ЭЛАРА» стали для нее по-настоящему родными. Вот уже несколько десятилетий Альбина Николаевна «опекает» новичков. Как наставник она подготовила более четырех десятков молодых специалистов.

«Наша работа всегда интересна тем, что в ней не бывает одинаковых изделий. Но неизменно нужны терпение, усидчивость и, разумеется, контроль качества», — рассказала о нюансах своей профессии сотрудница, которая не раз оказывалась на доске почета родного предприятия.

«Эларовцев» Матвеева называет большой и дружной семьей, где все друг друга поддерживают. Уже давно она состоит в совете ветеранов завода и возглавляет группу путешественников, организует для активистов экскурсии.

«Мы все ответственно относимся к работе. Но на заводе жизнь кипит не только на производстве. У нас есть свои спортсмены, женсовет, совет молодежи, профсоюз и туристический клуб. Ежегодно в честь Дня защиты детей предприятие организует веселые праздники, готовит новогодние подарки для ребятишек наших сотрудников, дарит им билеты на новогодние представления. Проводятся у нас и конкурсы профмастерства, где каждый из работников может проявить себя, показать, на что способен, и получить приз. Приятно чувствовать такую заботу», — заметила монтажник радиоаппаратуры.

Примут, обучат, наградят

Увы, кадровый голод не обошел стороной и «ЭЛАРу»: как и на других промышленных предприятиях, здесь не хватает рабочих рук по отдельным профессиям. Но, несмотря ни на что, все планы производства за прошлый год были выполнены.

В том числе и потому, что завод сохранил у себя систему наставничества. В 2024 году он принял на обучение сотню учеников рабочих. В сентябре по программе «Молодежная практика» были открыты 42 вакансии стажеров для студентов технических специальностей вузов. К слову, сейчас на заводе трудится около четырех десятков новичков-инженеров. Результативность программы из года в год растет, все больше студентов принимают решение остаться на производстве. К примеру, прошлым летом 15 стажеров «ЭЛАРы» после получения диплома о высшем образовании перевелись на постоянную работу инженерами.

Растет и количество «целевиков», которых предприятие отправляет на учебу в Чувашский госуниверситет, Чебоксарский институт Мосполитеха, Межрегиональный центр компетенций?— Чебоксарский электромеханический колледж по программе «Профессионалитет». Сотрудничество АО «ЭЛАРА» с учебными заведениями отмечено дипломом лучшего партнера образовательно-производственного центра (кластера) по машиностроительной отрасли в Чувашии.

Кроме тех мер поддержки, что уже перечислила Альбина Матвеева, предприятие сотрудничает с Минздравом республики по реализации корпоративной программы «Укрепление здоровья работающих». По традиции акционерное общество продолжает закупать «курсовки» для отдыха и лечения своих сотрудников, компенсирует стоимость путевок в лагеря для детей заводчан, участвует и в других социальных проектах.

Заслуги лучших работников «ЭЛАРы» ежегодно отмечаются профильными министерствами России и Чувашии. В 2024 году наград удостоились 68 сотрудников. Более 340 специалистов получили корпоративные поощрения. Созидательный труд заводчан оценил и руководитель страны Владимир Путин — от его имени труженикам вручены две Почетные грамоты и три Благодарности Президента России.

СПРАВКА «СЧ»

Не миф и не спутник…

В 1993 году Чебоксарский приборостроительный завод сменил название на «Открытое акционерное общество «Чебоксарский приборостроительный завод «ЭЛАРА». Но что оно означает? Как ответили нам в пресс-службе предприятия, это аббревиатура, полученная из нескольких слов, которые отражают основной профиль предприятия: «ЭЛектроАвтоматика и РадиоАппаратура». Ну а то что Эларой назван спутник Юпитера, нареченный так когда-то в честь героини греческих мифов, — просто совпадение. Ветераны завода помнят, как искали новое наименование для ЧПЗ. Рассказывают, что в январе 1990 года через газету «Прогресс» (так ранее именовалась заводская многотиражка, а сейчас это — «Информационный вестник») был объявлен конкурс на лучшее название предприятия. Поступило более 30 предложений, среди которых были «Азамат», «Сокол», «Эра», «Элита», «Пилон» и многие другие. Оригинальную аббревиатуру «ЭЛАРА» предложила сотрудница С.М. Матвеева (такие инициалы были указаны в газете). Спустя год госкомитет по изобретениям и открытиям выдал свидетельство о присвоении заводу этого имени.

МЕЖДУ ТЕМ

Показали высший пилотаж

По многолетней традиции в преддверии своего дня рождения АО «ЭЛАРА» провело конкурс профессионального мастерства. За звание «Лучший в своей профессии» боролись инженеры-конструкторы, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов, токари, фрезеровщики, операторы микросварки, лаборанты химического анализа, водители и другие специалисты.

Всего турнир объединил около 200 участников, которые состязались в 11 профессиях. В каждой группе конкурсанты выполняли свое задание. Например, токарям нужно было выточить деталь, монтажникам — собрать электронное устройство и так далее. Жюри оценивало не только качество выполненной работы, но и затраченное время, теоретические знания, соблюдение требований охраны труда, проверяли, как организовано рабочее место.

А пока шли испытания, коллеги-болельщики рассуждали о том, насколько важным на производстве остается ручной труд. Взять, к примеру, токарное дело. Конечно, современные «умные» станки сегодня берут на себя изготовление многих деталей. Но когда идет речь о сложном спецзаказе — каком-то особом изделии, которое нужно обточить со всех сторон, довести до ума, то тут непременно нужен вдумчивый мастер с творческим подходом.

Не первый год участвует в конкурсе мастерства токарь пятого разряда, бригадир Роман Теленков. «Хочется показать себя, оценить свои возможности, да и на других посмотреть», — рассказал он после того, как выполнил задание. Турнир, по его словам, довольно сложный — требуются предельная внимательность и расторопность, потому что на выполнение поставленной задачи отводится ровно час. Соперники на состязаниях профессионалов всегда сильные, за дело все берутся с азартом, ведь призерам полагается хорошая премия. Более того, во время таких конкурсов специалисты могут повысить свою квалификацию. Сжимала кулачки, болея за своих учеников, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов четвертого разряда, наставник Валентина Моисеева. Ее профиль на конкурсе по обыкновению — самый массовый, в нем участвуют сразу несколько цехов. Труженица с 20-летним стажем и сама не раз проходила такие испытания и не понаслышке знает, как это бывает волнительно. «Часто нервничаешь во время подготовки, когда только раскладываешь детали, элементы, изучаешь чертеж, ведь на состязании ты видишь его впервые. Но стоит взяться за дело, становится даже увлекательно, и мандраж как рукой снимает», — призналась Моисеева.

Кстати, одновременно конкурс профмастерства проходил и на базе МЦК-ЧЭМК, только уже среди студентов. Участники состязаний приветствовали друг друга в прямом эфире по телемосту. Как отметил заместитель директора по производству АО «ЭЛАРА» Руслан Павлов, главная цель таких состязаний — выявить лучших сотрудников, поддержать их, повысить престиж востребованных на предприятии профессий. А для студентов и новичков это — отличная возможность вдохновиться примером наставников и проявить себя.

КСТАТИ

Эпоха в красочных плитках

«Мурал» в духе социалистического реализма на торце одного из корпусов «ЭЛАРы» — одна из лучших в Чебоксарах мозаичных картин советской эпохи. Автор произведения — уроженец Ядрина, заслуженный художник ЧАССР, монументалист и участник Великой Отечественной войны Владимир Иванов. Панно создано им в 1979 году. Среди известных работ Владимира Мироновича также мозаичная картина «Чувашские девушки» в Чувашском государственном художественном музее, флорентийская мозаика «Портрет И.Н. Ульянова» в музее Чувашского госуниверситета, роспись плафона зрительного зала Чувашского государственного академического драматического театра имени К.В. Иванова и т.д. Настенные картины из плиток, правда, уже других авторов советских времен, сохранены и внутри завода — ими украшены коридоры и цеха. Мозаика отражает благородные темы: уважение к человеку труда, покорение космоса, достижения человечества в науке, строительство и передовые технологии.

Анна Музякова, Елена Тры