Лучшие спектакли мира на большом экране

Увидеть самые яркие постановки ведущих столичных театров, ставшие крупным событием в культурной жизни России, теперь можно каждую среду в кинотеатре «Волжский». Расписание сеансов и анонсы показов по традиции будут размещаться на сайте volkino.ru в разделе «Афиша».

Старт новому проекту, запущенному на этой неделе, задала пьеса Антона Чехова «Вишневый сад» в постановке Московского драматического театра имени Александра Пушкина. «Спектакль увидел свет десять лет назад, последние живые показы состоялись в конце 2023 года. Сейчас его можно посмотреть только на экране», — отметили в кинотеатре. Режиссер Владимир Мирзоев интерпретировал чеховское произведение как «комедию катастроф», главные герои которой — люди, живущие на стыке эпох и претерпевающие глобальную внутреннюю трансформацию, касающуюся миропонимания, духовно-нравственных идеалов и общественных взглядов. Существуя в прошлом, они в то же время устремлены в будущее, донося до нас простую истину: нельзя постоянно оглядываться назад, именно в переменах и заключается суть жизни, ее главная прелесть и смак.

Роли помещицы Раневской и купца Лопахина сыграли популярные сегодня артисты Виктория Исакова и Александр Петров. Мы, посетители кинозалов, знаем его по фильмам «Лед» и «Т-34», «Непослушная» и «Сто лет тому вперед», «Текст» и другим российским блокбастерам (актер начал сниматься еще на втором курсе ГИТИСа). Видеть кинозвезду не в кадре, а в огнях рампы, где вместо спецэффектов достаточно скупые, сдержанные декорации в неярких серо-бежевых тонах, довольно непривычно. Впрочем, сам Александр не раз признавался, что ему одинаково нравится быть и перед кинокамерой, и на театральных подмостках (на его счету также Гамлет в одноименной шекспировской трагедии в Московском драматическом театре имени Марии Ермоловой).

Конечно же, никакая видеозапись не заменит живого взаимодействия актеров и публики, когда чувства рождаются здесь и сейчас, размывая границы личного пространства и выплескиваясь за пределы «четвертой стены», отделяющей сцену от зала. Но с другой стороны, спектакль в формате кинопоказа — это современно, удобно и полностью отвечает запросам человека XXI века с его бешеным ритмом жизни, когда после рабочего дня порой очень трудно найти в себе силы на излишнюю эмоциональность и рефлексию. Не говоря уже об очереди в гардероб или поездке в другой город ради посещения того или иного театра, что само по себе энергозатратно и отнимает немало времени.

А потому, хотя в кинозале пока много свободных мест, интерес к «театральной среде» уже есть. «Увидеть лучшие спектакли не просто по телевизору или в интернете, а на большом экране — об этом можно только мечтать, — поделились мнением первые зрители. — Ощущение такое, как будто открываешь шкатулку с драгоценностями. Хочется, чтобы этот проект нашел отклик в сердцах чебоксарцев и подогрел интерес молодежи к культурному богатству страны, которое неисчерпаемо в своем многообразии».

В «Волжском» обещают, что постараются подбирать театральную афишу с учетом всех зрительских предпочтений — помимо драматических постановок на экране будут показывать оперы и балеты. Так, например, уже 12 февраля вниманию чебоксарцев предлагается спектакль Большого театра «Спящая красавица». Один из самых ярких образцов русской классической хореографии, созданный композитором Петром Чайковским в тандеме с балетмейстером Мариусом Петипа, на несколько лет исчез из репертуара и вернулся на главную сцену страны в редакции Юрия Григоровича.

Основная особенность новой постановки, премьера которой состоялась в прошлом году и ознаменовала открытие 249-го театрального сезона, — возобновленные декорации и костюмы выдающегося советского художника Симона Вирсаладзе, неоднократно осуществлявшего сценическое оформление шедевра. Партии принцессы Авроры и принца Дезире исполняют звезды российского балетного пантеона Елизавета Кокорева и Артем Овчаренко, за дирижерским пультом — маэстро Валерий Гергиев.