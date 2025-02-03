Мудрая политика в интересах республики

В жизнь уместилась целая эпоха

Дерево узнают по плодам, а человека по делам. 7 февраля исполняется 110 лет со дня рождения Семена Матвеевича Ислюкова — выдающегося государственного и общественного деятеля. Тридцать лет он возглавлял республику, и этот период стал временем небывалого расцвета чувашского края. Этот человек всегда видел перспективу. Он был одарен организаторским талантом, стратегическим мышлением и удивительным человеколюбием.

Досье Семен Матвеевич Ислюков родился в 1915 году в деревне Тайба-Таушево Тетюшского района Татарской АССР.

Трудовую деятельность начал в 1932 году учителем Иваньковской начальной школы.

В 1939-м окончил Казанский юридический институт. В ноябре был отозван из аспирантуры для учебы в Высшей партийной школе.

В августе 1941 года прибыл в Чувашию. Работал лектором Чувашского обкома партии. В декабре переведен на работу в Чебоксарский горком (заведующий отделом, третий и второй секретарь горкома).

В 1947 году был избран третьим секретарем Чувашского обкома ВКП(б).

С марта 1950 года работал секретарем Чувашского обкома.

С февраля 1955 года стал Председателем Совета Министров Чувашской АССР. В ноябре был избран первым секретарем Чувашского обкома КПСС.

В 1968 году назначен на должность Председателя Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, где проработал до 1985 года.

Был заместителем председателя Президиума Верховного Совета РСФСР. Избирался депутатом Верховного Совета СССР трех созывов, Верховного Совета РСФСР четырех созывов, Чувашской АССР десяти созывов, на трех съездах КПСС — кандидатом в члены ЦК.

На пенсии работал ответственным секретарем, затем заместителем председателя Чувашского республиканского Комитета защиты мира. На общественных началах возглавлял республиканский штаб по борьбе с эрозией почв.

Брался за самое сложное

О своем детстве Семен Матвеевич вспоминал так: «Я — из крестьян. Родители мои были тружениками. Родился в 1915 году, отца тогда мобилизовали на фронт, а у матери на руках осталось пятеро сыновей. Перенес голод в прямом смысле слова. Люди в нашей деревне умирали каждый день. Пяти лет я самовольно пошел в школу, учился хорошо и охотно».

Родился Семен Ислюков в селе Тайба-Таушево Тетюшского уезда Казанской губернии (ныне село входит в Тетюшский район Татарстана). С ранних лет познал тяготы изнурительного труда на земле. Выйдя из-за ученической парты в 1928 году, отучился в Школе колхозной молодежи в селе Кошки. Стал комсомольцем, активно участвовал в политической и хозяйственной жизни района. В 1931 году поступил в Казанский автодорожный техникум, но учебу пришлось оставить из-за болезни.

Полтора года проработал в Иваньковской начальной школе — и учителем, и заведующим. Но мыслей о дальнейшей учебе не бросил. В сентябре 1934 года поступил в Казанский юридический институт (советского права). Из аспирантуры вуза его отозвали, направив в Высшую партийную школу. Ее последний выпуск состоялся досрочно — началась Великая Отечественная война. Весь курс просился на фронт добровольцами. Но многих, включая и Семена Ислюкова, оставили на политработе в тылу.

Работать с людьми он научился, еще будучи лектором Чувашского обкома партии. Выступал в трудовых коллективах, встречался с людьми на объектах строительства, на заводах, в колхозах. Семен Ислюков прибыл в Чувашию в августе 1941-го, когда весь уклад жизни оперативно переводился на военные рельсы. Перед страной стояла одна задача — победа над врагом. Опыт был получен бесценный. В республику эвакуировались крупные предприятия. Разместить их и заново запустить производство было сродни подвигу. В то время Ислюков как раз занимал пост уже секретаря Чебоксарского горкома партии по промышленности.

Вопросы решались сложнейшие, но в столице Чувашии старались поддерживать созвучный мирному времени ритм. Несмотря на военные годы, вновь заработали филармония, музыкально-театральное училище, краеведческий музей, художественная галерея. А после войны, когда страна возрождалась из руин, Семен Ислюков поступил в Академию общественных наук, защитил кандидатскую диссертацию — в новых условиях требовались новые знания.

Дирижер промышленного роста

Творчески можно подходить к любому делу, даже к государственной работе. Как стратегу Семену Матвеевичу Ислюкову не было равных. Он виртуозно руководил республикой. Под его руководством Чувашия стремительно и планомерно шла вперед. В издревле аграрном крае стала бурно развиваться промышленность.

Были созданы предприятия электротехнической отрасли в Чебоксарах, Алатыре, Канаше, Шумерле, Чебоксарском районе. Поднялись заводы «Чувашкабель» и «Текстильмаш», приборостроительный (ныне «ЭЛАРА») и тракторных запчастей (агрегатный) и многие другие. Реконструировались и расширялись электроаппаратный, ПО имени В.И. Чапаева, «Контур», ХБК. Развитие получила энергетика. Для мощного промышленного комплекса требовалось электричество — на Волге вступила в строй Чебоксарская ГЭС. Отстроены ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Для обеспечения такого производственного подъема оперативно ковался и надежный строительный комплекс. Республикой можно было гордиться. Именно благодаря дальновидности Семена Ислюкова удалось создать мощный потенциал, который позволяет развиваться и сегодня.

Признание Cемен Ислюков награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Дружбы народов, «Знак Почета», трижды — орденом Трудового Красного Знамени и многими медалями. В 1985 году его имя занесено в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР. Почетный гражданин города Чебоксары. Звание присвоено в 1994 году. На доме № 14 по улице Ленинградской, где жил Семен Ислюков, установлена мемориальная доска. Его именем названа одна из улиц Чебоксар.

Появился в столице и Чебоксарский завод промышленных тракторов. В 1960-е годы за этот объект между регионами разгорелась нешуточная борьба. Отстоять право возводить промышленный гигант именно на чувашской земле удалось благодаря настойчивости первых секретарей Чувашского обкома Семена Ислюкова и Николая Вороновского. Посодействовал и наш земляк, летчик-космонавт Андриян Николаев. Темпы были невероятными. Через три года, в 1975 году, с конвейера сошел первый трактор.

Градообразующее предприятие, как локомотив, потянуло за собой строительство новоюжного жилого массива — с многоэтажными домами, 22 детсадами и десятью школами, тремя профтехучилищами и машиностроительным техникумом, больничным и торговым комплексами, Дворцом культуры и другими объектами соцкультбыта. Как вспоминает Иван Долгушин, заместитель гендиректора Чебоксарского завода промышленных тракторов по быту и социальным вопросам, именно Ислюков предложил сделать проспект Тракторостроителей в Чебоксарах магистралью — с разделительной полосой и восьмиполосным движением. И теперь, когда число машин в городе больше в десятки раз, проспект практически избавлен от пробок.

Рассчитывали в Москве на организаторский талант Семена Матвеевича Ислюкова и при строительстве «Химпрома», под крылом которого родился Новочебоксарск. Маленький спутник столицы стал вторым городом в республике, большим культурным центром. Расчеты этого человека были всегда верны.

И в четких планах есть место вдохновению

Талантливый человек талантлив во всем. При всей загруженности Семен Ислюков успевал обращать внимание и на благоустройство, на красоту, радующую глаз. Высаживать в Чебоксарах розы — это его идея. Сказано — сделано. Клумбы зацвели и заблагоухали. Это была селекция голландских роз, их прививали на шиповник. Как вспоминал Юрий Коваленко, в то время заведующий коммунальным отделом Чебоксарского горисполкома, пока не началась перестройка, в столице республики успели посадить 192 тыс. кустов роз. Точно так же, по инициативе Ислюкова, появились березы вдоль трассы в Новочебоксарске — в 1960-х, когда закладывался фундамент корпусов химкомбината и в городе-спутнике поднимались первые дома.

Свое слово при Ислюкове сказала аграрная отрасль. Дополнительные стимулы получили животноводство, птицеводство. В республику со всей страны приезжали за семенами клевера, овса, люцерны. Чувашия стала кладовой «зеленого золота» — более 60% хмеля, произведенного в СССР, приходилось на ее долю. Семен Матвеевич все пропускал через свое сердце. Знал, как тяжело работать на земле — и много сделал для механизации сельского хозяйства, укрепления МТС, внедрения рекомендованных наукой севооборотов. По рентабельности сельхозпроизводства в РСФСР Чувашия твердо занимала место в первой пятерке.

Распахнул свои двери Чувашский государственный университет. Заводам нужны были кадры — появились машиностроительный, строительный и химический факультеты. Для поклонников искусства открылись Чувашский и Русский драмтеатры, театр оперы и балета, филармония. Всего не перечислить. Но подытожить можно: не было направления, которое не осталось бы без внимания.

В памяти людской

Семен Ислюков умело выстраивал кадровую политику. Он тонко разбирался в людях. И считал, что руководитель должен подавать подчиненным личный пример. Как вспоминают родные, на работу он уходил в семь утра, а возвращался ближе к полуночи. С подчиненных спрашивал строго, но справедливо. Ценил грамотных и добросовестных людей.

Несмотря на высокий пост, Семен Матвеевич оставался простым и скромным человеком. «Очень не любил ездить в кортежах, — вспоминает его водитель Олег Карпычев. — И раздражался от повышенного внимания к своей персоне. Если мы выезжали в район и на обочине замечали пожилого человека, то он просил меня остановиться, чтобы подбросить того до места. В пути любил беседовать с попутчиками на житейские темы и часто оказывал помощь, если она требовалась. Потрясающей души был человек. Он любил людей, и они отвечали ему взаимностью».

В то время в Положении о государственных наградах Чувашской АССР значилось 36 почетных званий и высшая награда — Почетная грамота Президиума Верховного Совета. Семен Ислюков требовал внимательного подхода при распределении наград по городам и районам, трудовым коллективам, по каждой профессии.

А Михаила Демидова Семен Ислюков когда-то на работу принимал — инструктором орготдела. Было тогда Михаилу Васильевичу 25 лет. «Полчаса мы с ним беседовали. Интересовался всем: из какой семьи, где работал, учился, служил. А через два года предложил стать его помощником, — рассказывает профессор кафедры публичного права Чебоксарского кооперативного института Российского университета кооперации. — Он всегда меня брал с собой в поездки, что в колхоз, что в Москву. Как-то собрались в Моргаушский район, мне выступление поручено было подготовить. Я в Минсельхоз — насобирал материала. И вот читает Семен Матвеевич текст и вдруг говорит: «А вот тут бюрократ начинается. Ты ставишь задачи перед доярками и трактористами — они и без тебя знают, как работать. Задачи надо ставить перед руководителями».

Помнит Михаил Демидов и свой первый выезд в Москву вместе с Семеном Ислюковым, который сказал ему: «Это твоя учеба». Остановились в гостинице «Россия» (теперь ее уже нет). Семен Матвеевич сам пришел к нему в номер. Вручил гостевой билет и две контрамарки на покупки в торговой зоне, куда только депутатов пускали: «Держи, у тебя семья, маленькая дочка». «Так что я с гостинцами вернулся, — улыбается собеседник. — Очень благодарен судьбе, что у меня был такой Учитель».

Еще пара деталей из воспоминаний. Когда Семен Ислюков ехал в район, то обратно всегда возвращался по другой дороге — так больше увидишь. А по утрам все газеты по одному экземпляру ложились к нему на стол. И новые художественные издания — тоже. Он читал все! А еще Семену Матвеевичу частенько звонили руководители из соседних регионов, потому что знали — всегда даст дельный совет. Этого выдающегося человека называли аксакалом и мудрецом.