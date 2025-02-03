Разобраться с «хвостами» инвестиционной программы

Миграционный режим ужесточается

Стоимость республиканской адресной инвестиционной программы в 2024 году в Чувашии составила 12,7 млрд рублей. Освоено 83,4% этих средств. Такие показатели были озвучены на еженедельном совещании у Главы республики Олега Николаева.

ПОРУЧЕНИЕ.

Обратить внимание на 10 объектов программы, по которым имеется недостаточное финансирование. В течение недели разобраться по каждому из таких объектов и принять соответствующие решения.

Объем финансирования РАИП в минувшем году превысил предыдущий период на 27,7%, доложил и.о. министра строительства, архитектуры и ЖКХ Владимир Максимов. В том числе 6,2 млрд рублей было направлено из федерального бюджета — это плюс 35% к уровню 2023 года. Увеличение из республиканской казны составило 20%. Наибольшее освоение средств — по направлениям социальной политики, дорожного хозяйства, экологии, культуры. По итогам 2024 года введено в эксплуатацию 55 объектов капитального строительства, получено заключение по экспертизам на 25 объектов.

В частности, сданы школы в столичном микрорайоне «Университетский», селах Чурачики Цивильского округа, Янгличи Канашского округа, деревне Бахтигильдино Батыревского округа. Два ФАПа построено в Цивильском округе, девять врачебных амбулаторий в Батыревском, Вурнарском и других муниципалитетах. Возводились также дома культуры. Средства потрачены и на строительство пускового комплекса группового водовода на юге республики, модульные котельные в Алатыре и Шумерле. Однако 12 запланированных объектов не удалось ввести, констатировал Максимов. В настоящее время по ним ведется претензионная работа.

В 2025 году на программу выделено 11,5 млрд рублей, причем 8,6 млрд — из республиканского бюджета. Есть надежда, что объемы финансирования программы будут увеличены. На трехлетний период намечена реализация 10 направлений, запланировано финансирование 175 объектов. В том числе в 2025 году — 77 объектов капстроительства.

К сожалению, по 10 объектам не была получена экспертиза. Глава республики нацелил внимание на эти объекты. В течение недели надо разобраться и принять нужные решения.

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«Зарядка со звездой» должна стать мощным движением, чтобы известные спортсмены приезжали в Чувашию для участия. Мероприятие надо постоянно наполнять нововведениями в зависимости от желания самих детей.

Школьный проект «Зарядка со звездой» реализуется с третьей четверти нынешнего учебного года, рассказал министр образования Дмитрий Захаров. Составлен комплекс физических упражнений, подготовлен видеоролик для трех возрастных категорий с участием известных спортсменов. Ролики размещены в интернете, они используются в школах на переменах и в рамках спортивных мероприятий. Школы также посещают видные спортсмены, участники СВО, курсанты военных училищ. В январе зарядку провели чемпион мира по каратэ Руслан Николаев, мастер спорта Владислав Григорьев. К зарядке присоединились 300 воспитанников детсадов Шумерлинского округа. Запущен опрос участников проекта, более 90% оценивают его положительно. Глава также высоко оценил результаты. «Зарядка со звездой» должна набрать такие обороты, чтобы в республику приезжали другие спортсмены, сказал Олег Николаев.

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Настроиться на участие в «Лыжне России» и встретиться в предстоящую субботу на этом массовом спортивном празднике, чтобы приобщиться к здоровому образу жизни.

XLIII Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» состоится 8 февраля и будет посвящена 80-летию Победы. К сожалению, погода в этом году не очень располагает к зимним соревнованиям, в ряде регионов старты перенесли на более поздние сроки, посетовал министр физической культуры и спорта Василий Петров. В республике ожидается к концу недели похолодание, поэтому надеемся, что гонка пройдет по плану.

Определены места соревнований, продолжается подготовка трасс. Центральный старт состоится на базе республиканской школы олимпийского резерва № 2 на новой биатлонно-лыжной трассе. Заявки на участие принимаются через единый портал госуслуг. Комиссия по допуску 8 февраля будет работать с 9 часов. Ожидается участие порядка 2 тыс. человек, всех перевезут на бесплатном автотранспорте. По традиции соревнования откроются забегом руководителей на дистанции 2025 метров.

Глава республики призвал коллег активно участвовать в «Лыжне России», ведь это путь к укреплению здоровья, источник энергии и бодрости.

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Взять в работу новые требования миграционной политики в целях взаимодействия с предприятиями, привлекающими мигрантов. Наша задача — защитить права тех, кто приезжает к нам официально, с соблюдением законов России, и участвует в реализации нацпроектов страны.

С 5 февраля текущего года вводится миграционный режим высылки иностранных граждан, находящихся в реестре контролируемых лиц. Как доложила начальник Управления по вопросам миграции МВД по Чувашии Ольга Иванова, режим выражается в ограничении прав незаконно находящегося на территории России иностранного гражданина, а также в существенном расширении применяемых мер контроля за местом его нахождения. Режим высылки применяется со дня внесения сведений о гражданине в вышеназванный реестр.

В соответствии с постановлением Правительства России от 26 декабря 2024 года Минцифры РФ должно обеспечить доступ к реестру контролируемых лиц госорганам в электронной форме. Таким лицам запрещается менять место жительства без разрешения органов внутренних дел, выезжать за пределы субъекта страны, приобретать или отчуждать недвижимое имущество, заключать брак, учреждать юридическое лицо, а также открывать банковский счет. Вводится и ограничение на пользование транспортным средством и отказ в допуске к сдаче экзаменов на его управление.

Глава республики обратил внимание на необходимость взять в работу новые требования. Незаконной миграции должен быть поставлен заслон.