В Моргаушском округе провели мониторинг инвестиционных проектов

Автор: Елена КазаринаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Чувашия станет комфортнее для жителей и привлекательнее для туристов.

Представители рабочей группы от правительства республики, руководство округа и инвесторы обсудили на совещании ход реализации проектов-драйверов, включенных в Комплексную программу социально-экономического развития до 2030 года, вошедших в пул муниципальных инициатив и внесенных в перспективный инвестпрофиль.

Речь шла о создании агротехнопарка и жилого квартала в районе деревни Ландыши, развитии туристического кластера на побережье Волги близ села Ильинка. Последний проект охватывает территорию местного дома отдыха, предполагается организация парка активного отдыха, туристического комплекса с лодочной станцией, благоустройство вокруг самого крупного дуба в республике.

В ближайшие пять лет в округе должны появиться высокотехнологичный хаб с функциями низкотемпературных и обычных складов, цехов по первичной переработке и фасовке сельхозпродукции, комфортная прибрежная зона отдыха с сопутствующей инфраструктурой гостеприимства (кафе, места отдыха, водные прогулки). Среди любопытных предложений — выпуск каленого стекла, открытие субстрактного цеха по производству экзотичных грибов, гастрономия для туристов, рыбацкий рай и места силы. Самое главное — у людей есть желание воплотить свои проекты в жизнь.

Опубликовано: 29 января 2025 г.


Читайте также:

В Моргаушском районе обновляют библиотеки
Сельхозпредприятие подозревают в загрязнении русла речки Моргаушки навозом
Программа социально-экономического развития Моргаушского района на 2020-2025 годы
В Моргаушском районе зарегистрирована первая пара нового года
Пожилая жительница Моргаушского района оказалась в снежном плену
Новая школа в деревне Кашмаши может стать «пилотом» среди сельских школ
Виновник смертельного ДТП в Моргаушском районе покалечил еще одного ребенка
В Моргаушском районе приводят в порядок водобашни

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.