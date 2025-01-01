В Моргаушском округе провели мониторинг инвестиционных проектов

Чувашия станет комфортнее для жителей и привлекательнее для туристов.

Представители рабочей группы от правительства республики, руководство округа и инвесторы обсудили на совещании ход реализации проектов-драйверов, включенных в Комплексную программу социально-экономического развития до 2030 года, вошедших в пул муниципальных инициатив и внесенных в перспективный инвестпрофиль.

Речь шла о создании агротехнопарка и жилого квартала в районе деревни Ландыши, развитии туристического кластера на побережье Волги близ села Ильинка. Последний проект охватывает территорию местного дома отдыха, предполагается организация парка активного отдыха, туристического комплекса с лодочной станцией, благоустройство вокруг самого крупного дуба в республике.

В ближайшие пять лет в округе должны появиться высокотехнологичный хаб с функциями низкотемпературных и обычных складов, цехов по первичной переработке и фасовке сельхозпродукции, комфортная прибрежная зона отдыха с сопутствующей инфраструктурой гостеприимства (кафе, места отдыха, водные прогулки). Среди любопытных предложений — выпуск каленого стекла, открытие субстрактного цеха по производству экзотичных грибов, гастрономия для туристов, рыбацкий рай и места силы. Самое главное — у людей есть желание воплотить свои проекты в жизнь.