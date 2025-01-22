В Вурнарах будут растить хмель и замораживать картофель фри

Сработали неплохо. Могут и лучше

Продолжаются выезды правительственного десанта в муниципальные образования региона. На этот раз столичную делегацию представителей республиканских министерств принимал Вурнарский округ. В местном Доме культуры гостей встречали радушно: перед началом совещания участники мероприятия могли приобрести в фойе «фирменную» продукцию — ароматную выпечку местного райпо, молочные лакомства «Белоусовых» и деликатесы Вурнарского мясокомбината. Сразу понятно, какими предприятиями славится округ.

Потенциал не утрачен

В этот раз собравшихся в зале предупредили — никаких хождений во время обсуждения, тема важная и нужная, прежде всего, для самих вурнарцев. По традиции начали с подведения итогов социально-экономического развития. Руководитель администрации Надежда Никандрова отчиталась не только за 2024 год, но и за прошедшую пятилетку.

В рейтинге муниципальных образований Вурнарский округ, имеющий аграрно-промышленный экономический профиль, занимает пятое место. Вклад в экономику республики оценивается на уровне 6% — имеется в виду доля в объеме отгруженных товаров, работ и услуг.

С 2020 года выросли собственные доходы, увеличился оборот розничной торговли, объемы сельхозпродукции. Здесь успешно работают такие крупные предприятия, как Филиал АО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов», АО «Вурнарский мясокомбинат», ЗАО «Чувашкабельмет», ООО «Вурнары Завод СОМ», Калининское райпо. За пять лет улучшилась социальная инфраструктура. Преобразились многие общественные пространства, стало приезжать больше туристов.

В целом макроэкономические показатели округа хорошие — территория держится в «золотой середине». Однако, по мнению Главы Чувашии, муниципальное образование способно на большее.

«За прошедший период поработали неплохо, но могли бы лучше», — сказал Олег Николаев. Снизились инвестиции в основной капитал, объемы строительства, ухудшились позиции территории по размерам заработной платы. Есть к чему стремиться и в агропромышленном комплексе.

По словам вице-премьера — министра сельского хозяйства Чувашии Сергея Артамонова, жители округа мало участвуют в отборах на получение гранта на развитие своего дела. За 2020-2024 годы в муниципальном образовании всего четыре человека получили такую поддержку. Мало заявок поступает от муниципалитета на поддержку социальных предпринимателей и по линии молодежного предпринимательства.

Руководитель региона поручил усилить работу, максимально использовать собственные ресурсы и возможности господдержки. При этом Глава отметил, что важны инициативы и участие самих сельчан.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Команда Вурнарского округа работает быстрее, чем в 2020 году. Но медленнее, чем ожидалось. Объективно, в последние годы в муниципалитете был сбой в работе управленческой команды. При этом потенциал не утрачен. На территории муниципального образования проживает более 28 тысяч человек, создана хорошая инфраструктура, работает промышленность, сохраняются славные традиции сельского хозяйства. Есть все условия для развития».

Хмельники, цеха и рабочие места

Задач на шестилетку поставлено немало. Округ будет задействован в реализации 13 мегапроектов Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии до 2030 года. «Драйвером» Вурнарского округа послужит создание современного комплекса для выращивания и переработки хмеля. Объем инвестиций оценивается в 1,6 млрд рублей — все это частные средства. По словам Олега Николаева, компания «Балтика» уже приступила к работе.

Как рассказала Надежда Никандрова, ведущий проект будет осуществляться в три этапа. Сначала построят хмельники, к слову, за организацией уже числится 60 га, на которых можно выращивать хмель. Начато возведение первого цеха для переработки сырья. Далее предприятие намерено наращивать мощности — в планах увеличить площади до 200 га и поочередно запустить в работу второй и третий цеха. Будут созданы 32 постоянных и около 200 сезонных рабочих мест.

Новый объект поможет увеличить производство хмеля в регионе. В хозяйственный оборот войдут неиспользуемые земли. По данным Минэкономразвития Чувашии, при выходе на полную мощность предприятие может принести более 70 млн рублей налоговых поступлений в год.

Обращает на себя внимание и идея округа открыть лечебно-оздоровительный комплекс «Сердце Чувашии» на базе бывшего филиала лицея ЧувГУ. Есть подходящие площади, потенциальный инвестор. Название проекта, по словам Никандровой, неслучайно, ведь территориально вурнарская земля — это середина республики, географический центр находится в селе Орауши, что недалеко от Вурнар. Если задумка удастся, округ намерен привлекать в свою здравницу до тысячи туристов в год. Объем инвестиций составит 165 млн рублей.

Планируют в муниципальном образовании также заняться производством картофеля фри глубокой заморозки. Правда, исходя из финансовых возможностей, объект запустят не ранее чем через три года.

По оценке Минэкономразвития, при имеющемся инвестиционном потенциале амбиции территории оказались слишком скромными.

Больница и пристрой к школе

Чтобы сделать жизнь селян комфортнее, в ближайшую шестилетку округ намерен реализовать 148 инфраструктурных проектов: пять из них — в области здравоохранения, 10 — в отрасли образования, 15 — в сфере культуры, 36 — по части ЖКХ, 74 — в дорожном хозяйстве и так далее. Все они включены в комплексную программу и помогут «закрыть» большую часть проблем муниципального образования. Финансирование составит более 3,5 млрд рублей.

Ну а «болевых» точек в Вурнарском округе немало. В обновлении нуждаются тепловые трассы, котельные. В селе Калинино требуется привести в порядок очистные сооружения. Основательный ремонт необходим и старым многоквартирным домам. Острым остается вопрос переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Есть и другие заботы.

В поселке Вурнары, к примеру, переполнены школы, из-за чего дети вынуждены учиться во вторую смену. Эту тему, кстати, озвучил во время общения с Главой республики президент Вурнарской школы № 1 имени И.Н. Никифорова, старшеклассник Глеб Николаев. Олег Алексеевич пообещал «коллеге» и однофамильцу, что в этом году начнется возведение пристроя к первой школе на 400 мест. А муниципальной команде рекомендовал быть расторопнее, финансирование на расширение школы давно предусмотрено.

Также жители округа интересовались, когда приведут в порядок республиканскую дорогу, проходящую через поселок: во-первых, она недостаточно освещена, во-вторых, вдоль проезжей части нет никаких тротуаров. Проблемной считается дорога и возле села Малые Яуши, которая ведет в Канашский округ. Объект не достроен, между тем автовладельцы ездят здесь на свой страх и риск.

Волнует вурнарцев и судьба крытого катка в Вурнарах. За 10 лет он пришел в негодность, не работает вентиляция, железные конструкции покрылись ржавчиной. Содержать такой крупный объект невыгодно. Руководитель региона поручил Минспорта Чувашии рассмотреть возможность перепрофилировать спортивную зону, восстанавливать и эксплуатировать каток дальше, по мнению Главы республики, нет смысла.

От души благодарили люди за возможность участвовать в инициативном бюджетировании, дескать, сообща проблемы в деревнях решаются гораздо быстрее. Олег Николаев, в свою очередь, призывал селян смелее участвовать в программе.

Как и в ряде других муниципальных образований, в предстоящие шесть лет в Вурнарском округе откроется центр активного долголетия. Вице-премьер — министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов отметил, что социальные услуги для людей старшего поколения и инвалидов станут более доступными. Также в планах строительство трех ФАПов, модульного спортзала, футбольного манежа, капремонт поликлиники, двух школ, благоустройство общественных мест, преобразятся и другие объекты.

Все эти нужные для людей инициативы по большому счету должны привести к качественно новому развитию территории, подчеркнул Олег Николаев. Подводя итоги встречи, он выразил уверенность, что правительству удалось достучаться до сердец участников мероприятия, вдохновить их на более активную работу. Их задача теперь — замотивировать каждого жителя округа.