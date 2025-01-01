Бюджет республики софинансирует 1555 инициативных проектов

Софинансирования из республиканского бюджета теперь достаточно для всех инициативных проектов, которые будут реализованы в 2025 году.

Постановление о распределении субсидий муниципальным округам подписал Глава Чувашии Олег Николаев.

В этом году жители республики предложили рекордные 1555 идей для реализации на селе. В первоначальном проекте бюджета на эти цели было запланировано 1,3 миллиарда рублей, что позволяло финансировать лишь 916 проектов. Однако, учитывая высокую активность населения, округам предоставили дополнительные средства — еще 880 миллионов рублей — для завершения оставшихся 639 проектов.

По информации Министерства сельского хозяйства Чувашии, наибольшее количество инициативных проектов будет реализовано в Ядринском округе — здесь планируется осуществить 186 идей. На втором месте находится Чебоксарский округ со 133 проектами, а замыкает тройку лидеров Цивильский округ, где также реализуют 113 проектов. Наименьшая активность наблюдается в Козловском (41 проект), Мариинско-Посадском (34 проекта) и Шемуршинском (31 проект) округах.



Филипп Афанасьев