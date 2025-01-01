В Новочебоксарске побывали экскурсоводы со всей Чувашии

Обменялись душевным теплом и идеями

Этот визит стал поводом показать все самое лучшее, тем более что в этом году Новочебоксарску исполняется 65 лет. Участники презентации встретились около въездного кольца со стороны Чебоксар. Их приветствовали волонтеры и озорной символ города — Бельчонок.

Немало интересного узнали гости на обзорной автоэкскурсии. Памятник Природе и книге мудрости, Ельниковская роща, композиция «Вечно зеленая береза» на перекрестке улиц Винокурова и Советской, кованый мост перед музеем истории — эти и другие объекты представила Людмила Боброва, первый аккредитованный экскурсовод по Новочебоксарску.

На встречу в музей истории и краеведения пришли первостроители, почетные граждане города, представители власти и общественности. Теплой душевной атмосферой веяло от концертной программы, подготовленной женским клубом «Сударушка».

Специалистов по туризму очень заинтересовала презентация проекта «Малый город — большая история», разработанного городской администрацией вместе с Центром мониторинга образования и Историко-художественным музейным комплексом. Гиды с удовольствием ознакомились с достопримечательностями деревни Ельниково (одной из тех, на чьем месте был построен Новочебоксарск), с историческими и культурными артефактами Соборной площади. Впечатлило их и посещение выставки «Многоквартирная деревня: Шордан — 13 шагов к городу».

Проводили гостей по чувашским традициям, с песнями. Отзывы о приеме в Новочебоксарске были восторженные. Теперь, возможно, появятся и новые экскурсионные маршруты.