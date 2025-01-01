С 8 по 28 февраля в театре «Волга Опера» пройдет XIV Фестиваль чувашской музыки

С национальным колоритом

Он предложит ценителям увлекательное путешествие в мир чувашских традиций, а также современное переосмысление этого богатого наследия.

Фестиваль откроется балетом А. Галкина «Дорога лебедей», получившим признание как чувашское «Лебединое озеро». Либретто, основанное на сказках и легендах чувашского эпоса, расскажет о трогательной истории любви девушки Пинеслу и юноши Х?вел. Их счастье оказывается под угрозой из-за коварной ведьмы Сехметь, что создает завораживающее драматургическое напряжение, заполненное музыкой и хореографией.

Не менее значимой частью программы станет опера Г. Хирбю «Нарспи», которая уже при жизни композитора зарекомендовала себя как классика чувашского оперного искусства. Она очарует зрителей своей художественной значимостью и глубокими эмоциями, привнося свежесть музыкальной интерпретации настоящей поэмы К. Иванова.

Также в рамках фестиваля будет представлен балет «Аттила. Рождение легенды» А. Галкина, который расскажет об удивительной судьбе человека-воителя. Это историческое произведение — дань уважения легендарным личностям, оказавшим влияние на формирование многих народов Евразии.

Гала-концерт «Национальная музыка мира» станет ярким аккордом фестиваля. На одной сцене выступят Санкт-Петербургский ансамбль ACID HASID и симфонический оркестр театра. В этот запоминающийся вечер зрители смогут насладиться не только чувашскими народными мелодиями, но и национальными композициями из разных уголков мира — зажигательные балканские ритмы, проникновенные цыганские и восточные мелодии создадут атмосферу единства культур.

Кстати, события фестиваля участвуют в проекте «Пушкинская карта».

Александра Юрьева