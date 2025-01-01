Задачи посильные, но нужны кадры

Об этом говорилось на встречах Сергея Артамонова с представителями сельхозотрасли Алатырского и Порецкого округов

Встречи вице-премьера – министра сельского хозяйства Чувашии с аграрным активом состоялись в рамках Дней правительства в муниципалитетах, которые проходят под руководством Главы региона Олега Николаева. В общении приняли участие более 50 сельхозпрофессионалов, включая глав крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных производственных кооперативов и аграрных обществ.

Основной темой обсуждений стали итоги сельхозсезона и стратегия «Агропродвижения-2030». Сергей Артамонов акцентировал внимание на необходимости повышения плодородия почв, отметив, что компактное расположение сельхозземель в республике создает дефицит для реализации крупных инвестиционных проектов.

«Чувашия еще пять лет назад была в конце списка ПФО по многим показателям — энергообеспеченности, технологиям, не обеспечивала себя яйцом, зерном, мясом. Благодаря поддержке Главы Чувашии, корректировке мер господдержки мы выросли на 12%, и сейчас занимаем третье место в Приволжье по производству продукции сельского хозяйства на 100 гектаров и полностью выполняем доктрину продовольственной безопасности по основным направлениям, — рассказал Сергей Артамонов и отметил, что все цели, обозначенные в стратегии развития отрасли 2020-2024, выполнены, и даже досрочно. — Значит, низкие планы поставили. Можем лучше. Поэтому на следующие 5 лет — в стратегии «Агропродвижения» до 2030 года, будем стремиться к самым оптимистичным целям, и выполнение такого сценария будет непростым».

Министр также сообщил о внедрении мер государственной поддержки, которые позволяют аграриям возмещать часть затрат на покупку минеральных удобрений. В среднем по республике этот показатель составляет 53 кг на гектар, в то время как в Алатырском округе он достигает 65 кг/га, а в Порецком — 37 кг/га. Это, в свою очередь, положительно сказывается на урожайности: в 2024 году в Алатырском округе она составила 30,2 центнера с гектара, а в Порецком — 28,2 ц/га.

Однако министр выразил обеспокоенность низким уровнем участия жителей округов в программах грантовой поддержки фермеров. За период с 2020 по 2024 год лишь три предпринимателя в Алатырском и два в Порецком округах воспользовались этой возможностью. «Когда нет заявок, как дать деньги? Мы готовы встретиться, обучить, сопроводить. Активнее!» — призвал Сергей Артамонов.

Также министр отметил важность участия в мерах господдержки личных подсобных хозяйств. Он подчеркнул уникальность программы, по которой государство предоставляет значительные субсидии для самозанятых, зарегистрировавших свои хозяйства. В Алатырском округе этой возможностью воспользовался 141 житель, в Порецком — 11.

В завершение встреч подняли вопросы кадрового обеспечения. Многие аграрии выразили готовность развивать животноводство и овощеводство, но отметили нехватку квалифицированных специалистов. Сергей Артамонов сообщил о новом нацпроекте «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который стартует в 2025 году и включает проект «Кадры в АПК». Он позволит оснастить аграрные классы в школах и стимулировать преподавателей сельскохозяйственных дисциплин, что поможет создать базу квалифицированных специалистов.

Кроме того, продолжает действовать механизм, позволяющий сельхозтоваропроизводителям подавать заявки на строительство жилья для своих работников с полной компенсацией затрат из бюджета. Спустя 5 лет работник сможет выкупить жилье за 10% от стоимости, а через 10 лет — за 1%.

Министр также разъяснил, можно ли брать второй грант, если уже была получена господдержка по направлению. Да, можно, если полностью выполнены показатели полученного ранее гранта.

Как сообщили в Минсельхозе Чувашии, следующая подобная встреча Сергея Артамонова запланирована с аграриями Вурнарского и Ибресинского округов.

Филипп Афанасьев