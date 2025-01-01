Первый помощник фронтовой бригады

В декабре исполнилось 115 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств Чувашии Григория Морева

О культурной жизни Чебоксар прошлого века можно писать романы. В живописный городок на Волге то и дело «залетали» приезжие артисты и постановщики, многие из которых оставались в республике на долгие годы и кропотливо взращивали здесь древо высокой отечественной культуры. Режиссер, актер и педагог Григорий Морев, чье имя входит в золотую плеяду не только Русского драматического театра, но и всей театральной Чувашии — один из них.

Григорий Алексеевич родился в селе Успенском Московской области и приехал к нам после окончания ГИТИСа. Одной из его первых успешных работ стала драма «Земля» по роману советского автора Николая Вирты «Одиночество» (1938), где постановщику удалось очень точно передать то напряжение и ощущение натянутой струны, сковавшее страну после Октябрьской революции. Молодой режиссер выстроил драматургию спектакля таким образом, что каждый из его героев, будь то зажиточный крестьянин Сторожев или враждующие братья Листрат и Алешка, оказывался собирательным портретом народа, боровшегося за равенство, свободу, свою правду. «Коллектив театра с большим вдохновением трудился над пьесой, — вспоминал позднее Григорий Морев. — Этот азарт подогревался страстным стремлением к освоению высот актерского мастерства, к постижению системы Станиславского».

Возможно, столь глубокое проникновение в материал было обусловлено тем, что режиссер появился на свет в 1909 году, незадолго до описываемых в произведении событий, а потому как никто другой понимал мотивы, двигавшие людьми в переломный момент истории. Более того, впоследствии ему даже довелось сыграть вождя революции. «В 1960-е годы радиослушатели Чувашии часто слышали фамилию Морев, — читаем в информационной заметке. — Григорий Алексеевич — второй исполнитель роли Ленина на сцене республиканского русского драматического театра. Первым был эвакуированный из Латвии артист Праудин». Помимо Чебоксар, где Григорий Морев выпустил около сотни спектаклей, его постановки шли в Ленинграде, Улан-Удэ, Целинограде (ныне Астана), Сызрани и Таллине (Эстония).

Великая Отечественная война внесла свои коррективы. Наряду с другими деятелями культуры, оставшимися в тылу, Григорий Морев выезжал в зону боевых действий для оказания помощи фронтовым концертным бригадам. В 1943 году по приказу Управления по делам искусств при СНК ЧАССР вместе с композитором Аристархом Орловым-Шузьмом он был командирован на фронт и провел там несколько месяцев в качестве организатора и руководителя красноармейской театральной самодеятельности в воинских частях.

Но и на то, чтобы двигаться вперед и штурмовать новые творческие вершины, сил хватало. Так, например, именно в военное время Чувашский драматический театр впервые за свою историю обратился к наследию Уильяма Шекспира. «Идет жестокая война. Там сапогами фашистов попирается цивилизация… И вместе с тем растет и мужает наше искусство. Это хорошо отразил спектакль «Отелло», ставший настоящим праздником», — писали после премьеры трагедии, поставленной Григорием Моревым в тандеме с Леонидом Родионовым. Режиссеры смогли прочесть созданный в эпоху Возрождения текст сквозь призму современности, так что тема противоборства гуманности и античеловечности, фатальности и жажды жизни, поднятая драматургом, прозвучала с подмостков как нельзя более актуально и злободневно.

КСТАТИ

Дочь Григория Морева, заслуженный деятель искусств Чувашии Татьяна Морева с детства занималась в балетной студии и участвовала в танцевальных номерах в операх «Шывармань» и «Евгений Онегин» в Чувашском музыкальном театре. Позднее она заочно обучалась на театроведческом факультете ГИТИСа, получила режиссерский диплом Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии и всю свою жизнь отдала Чувашскому театру кукол, в том числе и в качестве главного режиссера. Ее мать Лейда Виске была актрисой, а младшая сестра Светлана Паланова тоже окончила ЛГИТМиК и поставила свыше двадцати спектаклей на нашей кукольной сцене.