В республике отметили День работника прокуратуры

Верность долгу

Для сотрудников надзорного ведомства чужих проблем не бывает, потому что неравнодушие — одно из главных качеств тех, кто несет службу в органах прокуратуры. И поэтому у них особый подход к каждому делу, ибо интересы граждан превыше всего. О профессиональных качествах прокуроров много говорилось и вчера на торжественном собрании по случаю 303-й годовщины образования прокуратуры России.

Время не стоит на месте, и сегодня к прокурорам выдвигаются новые требования и ставятся более сложные задачи. Масштабные реформы, реализация национальных проектов требуют нового качества прокурорского надзора с тем, чтобы правозащитный и правоохранительный потенциал прокуратуры реально способствовал развитию демократического правового государства. Под пристальным взором прокуроров находятся самые острые проблемные вопросы: выплата заработной платы, защита прав детей, пенсионеров, ветеранов, инвалидов, участников СВО и членов их семей, а также сотни и тысячи других тем.

Традиционно в свой профессиональный праздник прокуроры встречали у себя гостей. Поздравить действующих сотрудников и ветеранов надзорного ведомства в прокуратуру региона приехали Глава Чувашии Олег Николаев, руководители правоохранительных, контролирующих, судебных органов республики, другие почетные гости.

В своем обращении Олег Николаев отметил совместную конструктивную работу в области обеспечения стабильного развития республики, повышения уровня госуправления и прозрачности расходования бюджетных средств, проведения государственных и муниципальных закупок, а также реализации национальных проектов и программ.

«Несколько лет назад с прокурором республики практически в унисон заговорили о том, что было бы правильно централизовать деятельность счетных органов муниципальных образований и республики в целом. И сегодня этот подход показал свою эффективность. Мы можем видеть каждый рубль, проследить за его использованием, в случае необходимости дать оценку деятельности того или иного должностного лица. К нам приезжают представители десятков регионов, чтобы перенять этот опыт», — подчеркнул Глава Чувашии.

Приветствуя собравшихся, прокурор республики Эдуард Гиматов отметил, что основным приоритетом в работе республиканского надзорного ведомства, как и прежде, остается соблюдение трудовых, жилищных и иных прав граждан, в особенности ветеранов, инвалидов, детей-сирот, многодетных семей и, конечно, участников специальной военной операции.

«За прошлый год была проделана огромная многоплановая работа, которая потребовала от каждого из нас высокого профессионализма, оперативного реагирования и кропотливого труда, — сказал Эдуард Рафикович. — Верность долгу, принципиальность, чуткость и внимание к людям — все эти качества позволяют коллективу прокуратуры Чувашии решать поставленные перед ней задачи».

Прокуратура республики вместе с депутатским корпусом региона активно участвует в законотворческой работе, обеспечивая законность принимаемых нормативных правовых актов. «Совместные усилия прокуратуры и законодательной власти помогают созданию эффективной правовой среды и повышению уровня защиты прав граждан. Убежден, открытая коммуникация и сотрудничество помогут и впредь разрабатывать и принимать законы, которые будут направлены на благо нашего народа», — отметил Председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов.

В торжественной обстановке Эдуард Гиматов вручил работникам и ветеранам ведомства награды Генерального прокурора России. Отличившихся сотрудников также наградили Глава республики, Председатель Госсовета.