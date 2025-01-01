Символ Нового года находился под усиленной охраной

Не поднялась рука на зелёную красавицу

С 16 декабря прошлого года по 8 января этого в республике лесные инспекторы Минприроды Чувашии провели 302 рейда в рамках региональной акции «Не губите елочку». К патрулированиям присоединялись и сотрудники правоохранительных органов, а также общественные инспекторы. На днях подвели итоги этой работы.

Напомним, что целью акции было не допустить безжалостной вырубки хвойных деревьев в предновогодние и праздничные дни со стороны так называемых «черных» лесорубов и прочих браконьеров. «Мы прикладываем все усилия, чтобы не допустить нарушения лесного законодательства. Украшайте елки в своих дворах, парках и скверах. Берегите природу, друзья!» — обратился в начале акции к жителям республики министр природных ресурсов и экологии Эмир Бедертдинов.

Стоит сказать, что охранные мероприятия не ограничивались только патрулированием лесов. Свои «засады» устраивали и сотрудники Госавтоинспекции Чувашии для проверки транспорта на провоз срубленных деревьев. Упор в этот период делался и на проведение широкой информационной работы среди населения. За это время проведено 703 беседы. Лесники общались с жителями населенных пунктов, проводили просветительские встречи с подрастающим поколением в детских садах и школах.

«Отрадно, что в этом году, как и в прошлом, в республике не выявлено ни одного случая незаконной рубки новогодних деревьев. Это говорит о плодотворной и результативной работе, что проводят наши лесные инспекторы по предотвращению нарушений лесного законодательства. С другой стороны, это свидетельствует и о сознательности наших граждан, что хотят сохранять лесные богатства Чувашии», — отметил Эмир Бедертдинов.

Кстати

В праздничные дни руководитель Минприроды Чувашии лично выезжал в рейды — для координации совместной работы лесничих и охотинспекторов республики. Результат — пойманный с поличным браконьер.

В Ядринском округе горе-охотник, уверовавший в свою безнаказанность, без необходимого разрешения добыл бобра и решил на месте его разделать. За этим занятием его и застал охотинспектор Сергей Карпунин. Теперь нарушителю в соответствии с ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ грозит административный штраф от 500 до 4 тыс. рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет. А еще придется возместить ущерб — от 18 до 30 тыс. рублей.

Ольга Иванова