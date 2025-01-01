30 детей ветеранов СВО из Чувашии побывали на Кремлевской елке

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Поездку на главное новогоднее представление страны организовал филиал фонда «Защитники Отечества» в Чувашии при поддержке правительства республики. Ребята увидели яркое шоу «Новогоднее путешествие в Заполярье», побывали на балу, сделали памятные фотографии с любимыми героями сказок и, конечно, получили сладкие подарки.

А после елки мальчиков и девочек ждала экскурсия по новогодней Москве. Они прогулялись по Поклонной горе, парку Победы, посетили другие столичные достопримечательности. Поездка очень понравилась маленьким путешественникам: они вернулись домой счастливые, зарядились положительными эмоциями и нашли новых друзей.

Опубликовано: 14 января 2025 г.


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