30 детей ветеранов СВО из Чувашии побывали на Кремлевской елке

Поездку на главное новогоднее представление страны организовал филиал фонда «Защитники Отечества» в Чувашии при поддержке правительства республики. Ребята увидели яркое шоу «Новогоднее путешествие в Заполярье», побывали на балу, сделали памятные фотографии с любимыми героями сказок и, конечно, получили сладкие подарки.

А после елки мальчиков и девочек ждала экскурсия по новогодней Москве. Они прогулялись по Поклонной горе, парку Победы, посетили другие столичные достопримечательности. Поездка очень понравилась маленьким путешественникам: они вернулись домой счастливые, зарядились положительными эмоциями и нашли новых друзей.