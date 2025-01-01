В Чебоксарах, Новочебоксарске и Чебоксарском округе начал действовать туристический налог

Решения об этом приняли муниципальные собрания депутатов.

В 2025 году ставка турналога составит 1% от стоимости проживания, при этом минимальная сумма сбора установлена в размере 100 рублей за сутки. Туристический налог зачисляется в бюджет муниципалитета, в котором он уплачивается.

«Средства направят на усовершенствование туристской инфраструктуры. В частности, это может быть как строительство новых, так и реконструкция уже имеющихся туристических объектов, содержание популярных мест отдыха и туристического показа», — прокомментировал руководитель Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов.

По предварительным расчетам, благодаря нововведению в бюджеты Чебоксар, Новочебоксарска и Чебоксарского муниципального округа может поступить порядка 40 млн рублей.

Муниципалитеты сами решают, вводить туристический налог или нет. Также власти городов и округов вправе расширить круг льготников, на которых действие турналога не распространяется. Так, в Новочебоксарске его не будут платить те, кто прописан на территории Чувашской Республики. А в Чебоксарском муниципальном округе, например, от турналога освобождены дети, не достигшие 14 лет, многодетные семьи и семьи участников СВО.

К тому же, в соответствии с федеральным законодательством, туристический налог не распространяется на лиц, удостоенных званий Героя Советского Союза, Героя России, Героя Труда, на участников и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и участников СВО, инвалидов I и II групп, детей-инвалидов.

Важно: если в гостиничный номер заселяется семья из нескольких человек, то для того, чтобы воспользоваться льготой, договор на оказание услуги должен быть заключен с лицом, относящимся к одной из льготных категорий. Также в случае, если в гостиничный номер заселяется несколько человек, а договор на оказание услуги заключается только с одним лицом, то налог исчисляется из указанной в договоре суммы вне зависимости от количества заселившихся — с номера.

Туристический налог платят в гостиницах, отелях и хостелах, включенных в реестр классифицированных средств размещения, а также в санаториях.