Погружение в сказочную атмосферу

Спектаклем «Тайны снеговика» (Г. Азам по В. Лесовому) завершился новогодний марафон в Чувашском театре кукол. Он продлился с 19 декабря по 12 января. После каждого спектакля в холле театра устраивались праздничные представления у елки. Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими персонажами зрители водили дружный хоровод, танцевали и веселились.

Артисты театра показали за это время более ста спектаклей, радуя любителей искусства оригинальными интерпретациями классических и современных сказок. Среди самых ожидаемых премьер была новогодняя постановка «Страна новогодних игрушек» (Д. Андронов по Е. Ракитиной), билеты на которую были раскуплены еще в начале декабря

В январе гостей и жителей Чувашии ждали такие постановки, как «Морозко» (Г. Азам), «Новогодние снежинки» (М. Супонин), «Золушка» (Т. Габбе по Ш. Перро), «Белая шубка для зайчонка» (М. Юхма), «Серебряное копытце» (П. Бажов), «Умка» (Л. Бирюкова по Ю. Яковлеву), «Тайны снеговика» (Г. Азам по В. Лесовому), «Снегурочка» (Д. Артис).

«Были в театре 30 декабря на новогоднем спектакле «Страна новогодних игрушек». Очень душевный спектакль, актеры молодцы. Ребенку очень понравилось, да и мне тоже. После был хоровод вокруг елки, песни, танцы, понравилось, что были и песни из нашего детства, и современные, что приятно удивило — это танец под чувашскую мелодию. Были Снегурочка, Дед Мороз, сказочные персонажи! После этого Дед Мороз сам лично вручал детям подарки, что очень приятно! Возле елки можно было сфотографироваться с Дедом Морозом, Снегурочкой, Умкой и Змеей. Нам очень понравилось, все прошло организованно, сотрудники театра молодцы, придем еще», — поделилась впечатлениями зрительница Татьяна Архипова.

«Спектакль нам понравился, дочке было интересно смотреть. Новогоднее представление веселое. Дочке понравилась Снегурочка, очень красивый сказочный наряд. Дед Мороз выглядел тоже впечатляюще, очень добрый и вежливый. Походом в театр остались довольны. Обязательно придем еще раз. Спасибо!» — рассказала Надежда Иванова о спектакле «Умка».

Выразила слова благодарности и зрительница Ольга Жукова, посмотревшая с ребенком сказку «Новогодние снежинки»: «Благодарим за чудесный спектакль, наполненный атмосферой Нового года, волшебства, дружелюбия и чуткости».

София Чернова