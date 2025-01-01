Не для всех новогодние каникулы выдались радостными

По информации Госавтоинспекции Чувашии, с 1 по 8 января 2025 года на территории республики произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 4 человека и 15 получили травмы. 1 января около 22 часов в Чебоксарском округе на 644 км автомобильной дороги М-7 «Волга» водитель «Газели» 1973 года рождения из Нижнекамска потерял сознание, съехал с дороги и врезался в столб. Мужчина скончался на месте происшествия, предварительная причина трагедии — сердечный приступ. Еще одно ДТП произошло днем 2 января в Янтиковском округе. Согласно предварительной информации, на 49 км автодороги «Аниш» водитель «Шкоды» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2114. Погибли 57-летний водитель ВАЗа и его 53-летняя супруга, оба жители деревни Новое Буяново.

Филипп Афанасьев