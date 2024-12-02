Когда в семье растет особенный ребенок

«Солнышко» в доме

Новый год – время подарков, чудес и радостных событий. А для многодетных родителей Натальи и Романа Надеждиных из Чебоксар – это двойной праздник, потому что 1 января они отмечают еще и день рождения младшего сына Миши. Ну а всего у супругов – пятеро детей. Старшие ребята уже взрослые и самостоятельные. Но в зимние праздники большая и дружная семья неизменно собирается вместе…

«СЧ» всегда старается рассказывать об активных, творческих, спортивных семьях республики, которые участвуют в региональных, окружных и федеральных семейных конкурсах. Но интересно узнать, как живут герои наших публикаций, когда поутихнут фанфары, и домочадцы, блиставшие на сцене, войдут в привычный ритм жизни.

За плечами Надеждиных, о которых не раз писала «СЧ», – немало громких успехов и побед. В 2010-м году они стали победителями республиканского турнира «Семья года». В 2016-м отличились в конкурсе замещающих семей, на фестивале «Успешная семья Приволжья», во Всероссийском конкурсе «Семья года». Кстати, тогда же Роман Надеждин был удостоен звания «Лучший папа приемной семьи». Но «сердце» семьи – конечно же, мама Наталья.

По велению сердца

10 лет назад супруги (к тому времени в семье было трое ребятишек – два сына и дочь) задумались о том, чтобы взять на воспитание девочек-двойняшек, чтобы сразу «Семь Я» получилось. Но в интернете наткнулись на статью одного фотографа из благотворительного фонда «Дети ждут». Она так душевно рассказывала о четырехлетнем мальчике Диме с синдромом Дауна, что и нам хочется дословно привести ее слова.

«…Он невероятно обаятельный, улыбчивый, жизнерадостный ребенок, из тех, в ком живет птица-душа, – писала автор материала. – Она сидит внутри маленького тела с одной лишней хромосомой, светится в чуть раскосых глазках, трепыхается, пытаясь расправить крылья – и полететь. Общаясь с Димой, иногда – честное слово! – прямо чувствуешь ветер на лице от этих крыльев, пока еще небольших. Но они вырастут, в этом уверены все, кто дружит с Димой, – воспитатели, педагоги, фотографы. В Димкиной птице-душе есть сила, есть тяга к росту и развитию. Поэтому он станет человеком, который принесет в этот мир гору добра, искренность, наивность, свет – словом, все то, чего миру остро не хватает. Он принесет это, даже если не найдет семью и отправится в коррекционный детский дом, а потом в ПНИ (психоневрологический интернат – Авт.). Только сокровища никто не увидит, оно улетит потом с птицей – туда, где доброта никогда не будет лишней. Несмотря на очереди из кандидатов в усыновители, Дима с самого рождения живет не дома. Это неправильно. Ведь где-то есть семья, которая его ждет. Давайте верить, что они совсем скоро встретятся».

И они встретились. Как говорит Наталья, по велению сердца. Надеждины забрали Диму в свой уютный дом, окружили теплом и заботой. С появлением особенного домочадца быт семьи, конечно, изменился. Но, по словам Натальи, жизнь не стала непомерно тяжелой, как могли бы подумать многие, наоборот она заиграла новыми красками: стала более яркой, насыщенной, интересной. «Это кровным родителям бывает тяжело принять, что их ребенок не такой как все, и у каждого этот период может длиться по-разному. Мы же брали Диму таким, какой он есть – со всеми его лишними хромосомами», – сказала многодетная мама.

Это был их выбор

По словам Надеждиной, дети с синдромом Дауна в домах ребенка, как правило, до четырех лет воспитываются с обычными малышами, потом их определяют в ПНИ. Затем, если они доживают до 18 лет, а многие уходят и раньше, таких людей признают недееспособными и отправляют в дом престарелых.

«Получается, что ребятишки с синдромом Дауна вообще не выходят из «системы», не знают, что такое домашнее тепло, уют, семья. Я рассматривала Димино фото, и, глядя на его ссадины, замазанные зеленкой, понимала, что мальчишка-то активный. И он меня зацепил, тронул мое сердце. Хотя я никогда не сталкивалась с такими детьми. Поговорили с мужем и рискнули. Когда подписывали документы в учреждении, откуда забирали Диму, главврач нам сказала, что за ее двадцатилетний стаж мы вторая семья, взявшая на воспитание такого ребенка», – заметила Наталья.

Вообще-то у Димы есть кровные родители. Но на тот момент, когда он у них родился, они были еще молоды и не представляли, как можно справиться с такими трудностями. Наталья считает, что, скорее всего, их просто запугали, не поддержали. Многодетная мама ни в чем их не винит. «Это был их выбор», – философски рассудила она.

4,5 года назад Диме поставили еще один неутешительный диагноз – сахарный диабет 1 типа (инсулинозависимый). Но и тут Надеждины не опустили руки. Наоборот, твердо уверились, что сделали все правильно – без них Дима бы не выжил.

«Иногда я думаю, что мы нуждались в нем даже больше, чем он в нас. Он наше солнышко. Дима сделал всех нас дружнее, добрее, заботливее, сильнее духом. Наши дети выросли не эгоистами, они отзывчивые и ответственные», – рассказала Наталья.

Есть чем гордиться

Когда Надеждины только взяли Диму, он умел произносить лишь звуки животных, боялся ветра. Постепенно начал раскрываться, пошел в инклюзивный садик – кстати, один из лучших в России. А затем началась и школьная жизнь. Помимо участия в семейных конкурсах, учебы, жизнь Димы наполнилась разными увлечениями. Были танцы, гончарное искусство, тестопластика, велосипед, теннис и прочие активности. Сейчас, например, мальчик обожает кататься на роликах, умеет делать «восьмерки», освоил задний ход, катание на одной ноге. Правда, из-за диабета занятия пришлось ограничить, поскольку Дима стал быстро уставать. Но то, чего он сумел достичь за эти годы – это просто чудо, гордится сыном Наталья. Пока он взрослел, приемные мама и папа «росли» вместе с ним и всему понемногу учились.

В 2018 году Надеждины вместе с другими активными родителями «солнечных деток» Чебоксар зарегистрировали республиканскую общественную организацию помощи детям-инвалидам с синдромом Дауна «Сила добра». Мамы готовят проекты для творческого развития ребят с ограниченными возможностями здоровья, выигрывают гранты на проведение разных мероприятий. Так, при Образовательном центре для детей с ОВЗ Минобразования Чувашии они открыли гончарную мастерскую, запустили занятия секции Тхэквондо, напечатали учебное пособие по подготовке к школе особенных деток. Не раз активистки проводили республиканские фестивали «Солнечная инклюзия», организовывали фотовыставки. Большую поддержку им оказал благотворительный фонд Тимченко.

«А кто еще, если не мы, поможет нашим ребятишкам? Они по большому счету кроме нас никому не нужны. То, как будет развиваться чадо, на 80% зависит от родителей», – обратила внимание Наталья.

К сожалению, из-за прогрессирующего диабета Диму перевели на домашнее обучение. Теперь мама для Димы – еще и учитель. Из-за медикаментов, в которых нуждается мальчик, семья вынуждена жить на два города. По словам Надеждиной, пришлось на некоторое время перебраться поближе к Москве, там с лекарственным обеспечением получше.

Сейчас Диме 14 лет, он получил паспорт, и, как и все мальчишки этого возраста, переживает непростой подростковый период. А два года назад он стал старшим братом.

«Когда нас с Мишей выписали из роддома, Димка не мог налюбоваться на малыша, казалось, он в нем растворился. И до сих пор так. Дима очень любит маленьких детей. Такой заботливый. По домоводству ему можно поставить пятерку за девятый класс: он мой первый помощник, принесет или отнесет что-то, пеленку подложит, подгузник сменит. Ну а в играх – лучший Мишин товарищ», – похвалилась сыном Наталья.

Семейные праздники в семье Надеждиных проходят очень весело. Все собираются за большим столом, лакомятся коронным маминым блюдом – картошкой по-французски. Старшие дети, Саша и Даша, устраивают музыкальные вечера, играют на гитаре. Свой творческий номер готовит и Дима. Ведь и у него есть артистические способности – он не раз выступал на сцене Чувашского театра кукол в инклюзивном спектакле.

Рука помощи, а не приговор

Если в семье растет особенный ребенок, родителям ни в коем случае не стоит замыкаться в себе, обязательно нужны какие-то совместные активности, творческая деятельность. В Чебоксарах, кстати, по словам Натальи, кружков для особенных ребятишек гораздо больше, чем в Подмосковье. Сейчас вместе с единомышленниками Надеждина уже думает о том, как помочь людям с синдромом Дауна после 18 лет. Потому что все существующие развивающие занятия, клубы – только для детей, а после совершеннолетия все это заканчивается. Если и реализуются какие-то проекты, то только за счет некоммерческих организаций, сообщила многодетная мама.

«Это здорово, что в Чувашии появилась помощь родителям с особенными детками от года до трех лет. Это большой шаг вперед! Но сопровождение необходимо и молодым людям,– сказала Наталья. – Такие ребята, как Дима, под присмотром тьютера вполне могут работать, скажем, на упаковке, в кафе, типографии или в теплицах. Главное для них – не сидеть в одиночестве дома».

Еще одна забота Надеждиной и ее сподвижниц – подписание в Чувашии Протокола объявления диагноза. По сути, это алгоритм для этичного поведения врачей и медперсонала в тот момент, когда они сообщают родителям о том, что их ребенок с особенностями развития или неизлечимо чем-то болен. Наталья уверена, что родителям в такой момент необходима поддержка, рука помощи, надежда, а не приговор.

Фото из архива Натальи Надеждиной