Индустриальные парки получают развитие

Инфраструктура для обслуживания резидентов индустриального парка особой экономической зоны «Новочебоксарск» готова. В следующем году они начнут возводить здесь свои производственные корпуса. Об этом было заявлено на совещании, которое провел вице-премьер-министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов.

Как доложил главный инженер подрядной организации АО «ПМК-8» Павел Михайлов, проложено около 15 км электросетей, более 8 км хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, выполнены работы по устройству наружных сетей водоснабжения, построены локальные очистные сооружения. Все это обеспечит начало работы резидентов.

Один из важнейших объектов – электроподстанция «Технопарк», который будет снабжать парк электроэнергией. Она оборудована двумя трансформаторами, обеспечивающими потребность резидентов. Примечательно, что оборудование для подстанции изготовлено в основном производителями электротехнического кластера Чувашии. «Мы видим, что на месте уже обустроен контрольно-пропускной пункт, сейчас специалисты подключают сети электроснабжения к трансформаторным подстанциям и шкафам управления. Инфраструктура парка готова, резиденты начнут здесь строиться в следующем году, они будут подключаться к уже проложенным и работающим инженерным сетям», – отметил Дмитрий Краснов.

Он напомнил, что Глава республики Олег Николаев в своем Послании парламенту поставил задачу разместить в ОЭЗ пять резидентов. В том числе непосредственно в технопарке – троих. «ИнтерЭнерго» разместит здесь завод по производству энергетических котлов большой мощности, «УК «Индустриальный парк «Сеспель» создаст высокотехнологичное серийное производство тяговых электроприводов, а компания «Авиатор» построит завод по выпуску малых архитектурных форм. Как заявили на совещании представители этих компаний, в настоящее время идет проектирование, а в следующем году они приступят к строительству своих производств. Еще два резидента – «Химпром» и мясокомбинат «Звениговский» — задействованы вне парка. Химики займутся производством нейтрального гипохлорита кальция, мясокомбинат – выпуском мясных деликатесов.

Еще один индустриальный парк возводится в Батыревском округе. Он имеет агропромышленную специализацию — переработку мяса и субпродуктов, фасовку круп, хранение готовой продукции, сказала первый заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Лариса Рафикова. Стоимость проекта – около 1 млрд рублей, предполагается создать не менее 300 новых рабочих мест.

Был заключен госконтракт, по которому выполнены работы первого этапа. Это устройство инженерных и внутриплощадочных сетей, придорожной коммуникации. А также обустройство наружных сетей водоснабжения, канализации и газоснабжения, сетей ливневой канализации. Со следующего года начнется отбор резидентов и заключение соглашений.

Индустриальные парки в Новочебоксарске и Батыревском округе создаются в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашии по направлению государственной поддержки реализации инвестиционных проектов, малого и среднего предпринимательства.

Как сказал Дмитрий Краснов журналистам, для развития технопарков в республике создаются все условия. Для финансовой поддержки со стороны фонда развития промышленности запланирована его докапитализация, в рамках индивидуальной программы намечено направление в течение шести лет более 3 млрд рублей на инвестирование в технопарки.