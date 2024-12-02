Желания должны сбываться

Чтобы дети не теряли веру в волшебство

Какой Новый год без чудес! Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Алена Аршинова, взяв на себя роль помощника Деда Мороза, исполнила мечты юных жителей Чувашии.

В рамках новогодней акции «Елка желаний» в Штабе общественной поддержки «Единой России» свой подарок — планшет для учебы получила Софья. Без презентов не остались и ее братик Валера и сестренка Варвара. Как рассказала мама детей, супруга участника СВО Светлана, желания свои они написали Деду Морозу заранее и с нетерпением ждали этого момента. «Конечно, мы верим в чудеса и очень рады, что они случаются», — добавила Светлана.

Многодетная мама Татьяна, чьи сыновья-близнецы Марат и Макар находились в это время на учебе, получила за них спортивные подарки. Помимо этого, младшей дочери Татьяны подарили развивающий коврик с тактильной поверхностью и сертификат в детский магазин.

«Единая Россия» всегда принимает участие в замечательной акции «Елка желаний». Мы снимаем с елочки детские желания на Новый год и помогаем Деду Морозу успеть донести до каждого ребенка тот подарок, который он загадал», — отметила Алена Аршинова.

Среди тех, кому помогли осуществить мечту, и Аделина, чей папа мужественно защищает страну в специальной военной операции — она давно хотела новые наушники. «Наша задача сегодня — помогать семьям участников СВО. На это нас ориентирует наш Президент Владимир Путин, потому что они выполняют сегодня важнейшую государственную задачу — отстаивать суверенитет страны. Их семьи должны чувствовать не только защиту государства, но и личную заботу», — сказала федеральный парламентарий.

Деда Мороза и Алену Игоревну ждали и в других семьях, с особенными детьми. И по уже сложившейся доброй традиции к новогодним «волшебникам» присоединилась президент Благотворительного фонда «АБС Электро» Ирина Харисова. Они зашли в гости к семье Данилы. Среди прочих подарков мальчику вручили планшет, с помощью которого он сможет проходить развивающие занятия. «Очень приятно, что благодаря неравнодушным людям происходит настоящее чудо», — сказала Ксения, мама Данилы.

Своих подарков дождался и Антон. Он подготовил новогоднее стихотворение и рассказал его на радость гостям. Теперь Антон отметит праздник с большой пышной елью в обрамлении ярких украшений, что он и загадал у Деда Мороза. «Мы приятно удивлены такому волшебству. Что нашлись такие люди, благотворители. Это действительно новогодняя магия», — поделилась эмоциями мама Антона.

Не менее приятным сюрпризом стало появление Деда Мороза и для Ивана. В этот день самым часто произносимым словом было «чудо». «Мы стараемся, чтобы в первую очередь Дед Мороз успел в те семьи, где его ждут больше всего, верят и надеются на чудо, — сказала Алена Аршинова. — И сегодня мы вместе с нашим партнером, Благотворительным фондом «АБС Электро», посетили семьи, которые нуждаются в дополнительной поддержке».

«Новый год — самый волшебный праздник в жизни каждого ребенка. Мы были рады откликнуться на призыв Алены Игоревны и помочь этим семьям. И в дальнейшем наш фонд будет сопровождать их и поддерживать», — отметила в свою очередь Ирина Харисова.