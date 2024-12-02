Многие пернатые улетают осенью в теплые края. Но некоторые остаются зимовать. Очень трудное для них это время — холодно и голодно. По статистике из десяти мелких птиц в суровые зимы остаются только две. К слову, страдают пернатые больше от бескормицы, чем от холода.

Если птичка в морозы не ест шесть часов подряд, она может погибнуть. Особенно опасна вторая половина зимы, когда большая часть плодов, растущих на деревьях, уже съедена. По инициативе Союза охраны птиц России более двадцати лет проводится Всероссийская эколого-культурная акция «Покормите птиц зимой!». Стартует она в ноябре и продолжается до начала апреля.

Уже который год подряд активное участие в акции принимают сотрудники Госархива современной истории Чувашии, подкармливая птиц на территории учреждения. Это добрая инициатива, тем более что этот год прошел в Чувашии под знаком экологической культуры и бережного природопользования.

Зимняя подкормка, позволяющая спасти жизнь огромному количеству пернатых, — традиция, имеющая глубокие корни. На Руси издревле принято было заботиться зимой о братьях меньших и отмечать возвращение перелетных птиц, выпекая сдобу в виде птичек. Особенно активно движение по охране пернатых развернулось в 1950-1960 годах. В это время начали проводиться массовые осенние и весенние экологические мероприятия — Дни птиц. К их освещению подключались СМИ. Картинки, популяризирующие такую помощь, помещали не только в газетах и журналах, но и на школьных тетрадках и учебниках.

В Дни птиц, которые проводились по всей стране, все ученики, члены пионерских организаций и секций юных натуралистов мастерили скворечники. Взрослые читали им лекции о видах пернатых, об образе их жизни, уходе за ними. Обязательно проводился митинг, а затем ребята шли благоустраивать места обитания птиц, развешивать дуплянки, скворечники. Была налажена и зимняя подкормка пернатых, прежде всего синиц. Так советские школьники учились заботиться об окружающем мире, бережно относиться к природе.

В коллекции фотодокументов Госархива современной истории Чувашии хранятся фотографии, иллюстрирующие такие мероприятия. На них запечатлена атмосфера экологических праздников, которая вызывает эмоциональный отклик. Если вы еще не соорудили кормушки, то для этого еще есть время. Присоединяйтесь к эколого-культурной акции «Покормите птиц зимой!».

Сыпать корм в кормушку надо начинать с установлением морозов и выпадением снега и продолжать до начала весны. Главное — не забывать про старое доброе «Не навреди!». Рекомендуется кормить птиц зерновыми культурами и некоторыми видами натуральной пищи. Лучшая еда для них зимой — нежареные семечки подсолнуха, их едят почти все птицы. Они будут рады кусочкам яблока, крошкам черствого пшеничного хлеба, сырым крупам — овсу, пшенице, геркулесу, просу. Нельзя кормить птиц солеными продуктами и ржаным хлебом (это смертельно опасно для них). Кормушка должна быть удобна и безопасна — с плотным креплением, без острых краев, в недосягаемости для кошек. По возможности корм надо защитить от непогоды, а саму конструкцию регулярно чистить.

Подкармливая птиц, оставшихся зимовать, мы решаем множество экологических проблем. Знаете ли вы, что одна кормушка может спасти от смерти до 50 синиц за зиму? Одна синица защитит от вредителей до десяти деревьев за сезон. А одно небольшое дерево обеспечит кислородом трех человек.

Ирина Капитонова